“كورونا” يقتحم كرة القدم الفرنسية ويصيب لاعبيْن

يواصل “كورونا” انتشاره في أوروبا وتأثيره على الأحداث الرياضية، حيث أعلن نادي تروا المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي أن اثنين من لاعبيه أصيبا بالفيروس المستجد.

وجاء إعلان النادي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بعد أن أوقفت رابطة الدوري الفرنسي جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية خوفا من انتشار العدوى بالفيروس.

وأشار النادي إلى أن لاعبا في الفريق الأول وآخر في أكاديمية النادي أصيبا بفيروس “كورونا”.

وقال تروا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “تم وعلى الفور عزل اللاعبين في منزليهما. ويخضع النادي بكامله أيضا للإشراف الطبي”.

ولم يكشف النادي هوية اللاعبين المصابين بالفيروس، لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن المهاجم الكوري الجنوبي الدولي سوك هيون جون من بينهما.

وأضافت تقارير إعلامية نقلا عن المدرب لوران باتل، أن مشاركة سوك في مباراة فريقه التي كانت مقررة الجمعة كانت محل شك، لأنه “لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة جدا”.

وجاء إعلان النادي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بعد أن أوقفت رابطة الدوري الفرنسي جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية خوفا من انتشار العدوى بالفيروس.

وأشار النادي إلى أن لاعبا في الفريق الأول وآخر في أكاديمية النادي أصيبا بفيروس “كورونا”.

وقال تروا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “تم وعلى الفور عزل اللاعبين في منزليهما. ويخضع النادي بكامله أيضا للإشراف الطبي”.

ولم يكشف النادي هوية اللاعبين المصابين بالفيروس، لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن المهاجم الكوري الجنوبي الدولي سوك هيون جون من بينهما.

وأضافت تقارير إعلامية نقلا عن المدرب لوران باتل، أن مشاركة سوك في مباراة فريقه التي كانت مقررة الجمعة كانت محل شك، لأنه “لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة جدا”.