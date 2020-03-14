ميسي يعزل نفسه منزليا ويدعو الجميع “للاستمتاع بهذه اللحظة”

وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه في حجر صحي منزلي، في إجراء احترازي منعا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر ميسي على حساباته الرسمية صورة شخصية له مع أطفاله، داخل المنزل، ووجه رسالة لمشجعيه محذرا من مخاطر الفيروس، ومطالبا الجميع بعزل أنفسهم في المنازل.

وكتب ميسي: “حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، بالإضافة للحذر، أنها لحظة مثالية للاستمتاع بتلك الفترة التي لا تتوفر لك دائما”.

وأضاف: “أوجه امتناني وتشجيعي لكل من يعمل بالخطوط الأمامية ويقاتل في المستشفيات والمراكز الطبية”.

ويذكر أن ميسي لن يخوض أي منافسات مع فريقه برشلونة الإسباني، بسبب قرار إيقاف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حتى إشعار آخر.

وقال نجم برشلونة إنه يجب أن تأتي الصحة أولا دائما، فهذه لحظة استثنائية ويجب اتباع تعليمات كل من المنظمات الصحية والسلطات العامة، عندها فقط يمكننا محاربة الفيروس بشكل فعال.

وقال ميسي: ” إنها أيام معقدة للجميع. نحن نعيش قلقا بشأن ما يحدث ونريد المساعدة عن طريق وضع أنفسنا في مكان من قد يتضرر من الفيروس بالشكل الأكبر”.

وختم أفضل لاعب بالعالم 6 مرات رسالته “بعناق للجميع”، وأمنية “بقلب الأزمة” بأسرع وقت ممكن.

وكتب ميسي وسم “ابقى في المنزل” باللغتين الإنجليزية والإسبانية في نهاية منشوره.

ونشر ميسي على حساباته الرسمية صورة شخصية له مع أطفاله، داخل المنزل، ووجه رسالة لمشجعيه محذرا من مخاطر الفيروس، ومطالبا الجميع بعزل أنفسهم في المنازل.

وكتب ميسي: “حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، بالإضافة للحذر، أنها لحظة مثالية للاستمتاع بتلك الفترة التي لا تتوفر لك دائما”.

وأضاف: “أوجه امتناني وتشجيعي لكل من يعمل بالخطوط الأمامية ويقاتل في المستشفيات والمراكز الطبية”.

ويذكر أن ميسي لن يخوض أي منافسات مع فريقه برشلونة الإسباني، بسبب قرار إيقاف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حتى إشعار آخر.

وقال نجم برشلونة إنه يجب أن تأتي الصحة أولا دائما، فهذه لحظة استثنائية ويجب اتباع تعليمات كل من المنظمات الصحية والسلطات العامة، عندها فقط يمكننا محاربة الفيروس بشكل فعال.

وقال ميسي: ” إنها أيام معقدة للجميع. نحن نعيش قلقا بشأن ما يحدث ونريد المساعدة عن طريق وضع أنفسنا في مكان من قد يتضرر من الفيروس بالشكل الأكبر”.

وختم أفضل لاعب بالعالم 6 مرات رسالته “بعناق للجميع”، وأمنية “بقلب الأزمة” بأسرع وقت ممكن.

وكتب ميسي وسم “ابقى في المنزل” باللغتين الإنجليزية والإسبانية في نهاية منشوره.