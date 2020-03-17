يوفنتوس يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء الثلاثاء، عن إصابة لاعبه الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا المستجد.

وأشار فريق “السيدة العجوز” في بيان إلى أن الدولي الفرنسي يقضي عزلة في منزله منذ يوم 11 مارس الجاري، لكن نتيجة الفحص جاءت إيجابية وثبتت إصابته بكورونا.

ويعد الدوري الإيطالي أكثر مسابقة أوروبية أصيب فيها لاعبين بفيروس كورونا، حيث أصيب إلى جانب ماتويدي 7 لاعبين من سمبدوريا وثلاثة من فيورنتينا، بالإضافة للاعب اليوفي دانييلي روغاني.

وأصبح “الكالتشيو” هو المسابقة الأكثر التي أصيب فيها لاعبين بالفيروس إذ أن هناك سبعة لاعبين من سامبدوريا أصيبوا به إلى جانب ثلاثة من فيورنتينا بالإضافة لزميل لاعب اليوفي دانييلي روغاني.

واصدرت السلطات الإيطالية قرار بايقاف الدوري إثر تفشي فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباءالعالمي.

وأشار فريق “السيدة العجوز” في بيان إلى أن الدولي الفرنسي يقضي عزلة في منزله منذ يوم 11 مارس الجاري، لكن نتيجة الفحص جاءت إيجابية وثبتت إصابته بكورونا.

ويعد الدوري الإيطالي أكثر مسابقة أوروبية أصيب فيها لاعبين بفيروس كورونا، حيث أصيب إلى جانب ماتويدي 7 لاعبين من سمبدوريا وثلاثة من فيورنتينا، بالإضافة للاعب اليوفي دانييلي روغاني.

وأصبح “الكالتشيو” هو المسابقة الأكثر التي أصيب فيها لاعبين بالفيروس إذ أن هناك سبعة لاعبين من سامبدوريا أصيبوا به إلى جانب ثلاثة من فيورنتينا بالإضافة لزميل لاعب اليوفي دانييلي روغاني.

واصدرت السلطات الإيطالية قرار بايقاف الدوري إثر تفشي فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباءالعالمي.