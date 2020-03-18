جون أوبي ميكل يرحل عن الدوري التركي هربا من “كورونا”

قرر جون أوبي ميكل الرحيل عن ناديه التركي طرابزون سبور، بعد أيام من قول لاعب وسط تشلسي السابق إنه لا يشعر بالراحة تجاه استمرار إقامة مباريات الدوري رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد طرابزون سبور في بيان أن اللاعب النيجيري، الذي انضم للنادي العام الماضي بعقد حتى مايو 2021، رحل بالتراضي.

وكان ميكل «32 عاما» قال في حسابه على “إنستغرام”، السبت: “هناك أشياء أهم في الحياة من كرة القدم. لا أشعر بالراحة ولا أرغب في لعب كرة القدم في هذا الموقف. الكل يجب أن يظل في منزله مع أسرته وأحبائه في هذا الوقت الحرج”.

وأضاف: “الموسم يجب أن يلغى لأن العالم يواجه أوقاتا مضطربة”.

وتم تعليق منافسات بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لكن الدوري التركي مستمر وتقام المباريات من دون جماهير.

كما تسبب الفيروس، الذي أصاب ما يقرب من 200 ألف شخص وأودى بحياة ما يزيد على 7500 حول العالم، في تأجيل بطولة أوروبا وبطولة “كوبا أميركا”.

كما أثر فيروس كورونا المستجد على العديد من الأحداث الرياضية الدولية، فيما بات مصير أولمبياد طوكيو المقررة هذا الصيف غامضا.

وأكد طرابزون سبور في بيان أن اللاعب النيجيري، الذي انضم للنادي العام الماضي بعقد حتى مايو 2021، رحل بالتراضي.

وكان ميكل «32 عاما» قال في حسابه على “إنستغرام”، السبت: “هناك أشياء أهم في الحياة من كرة القدم. لا أشعر بالراحة ولا أرغب في لعب كرة القدم في هذا الموقف. الكل يجب أن يظل في منزله مع أسرته وأحبائه في هذا الوقت الحرج”.

وأضاف: “الموسم يجب أن يلغى لأن العالم يواجه أوقاتا مضطربة”.

وتم تعليق منافسات بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لكن الدوري التركي مستمر وتقام المباريات من دون جماهير.

كما تسبب الفيروس، الذي أصاب ما يقرب من 200 ألف شخص وأودى بحياة ما يزيد على 7500 حول العالم، في تأجيل بطولة أوروبا وبطولة “كوبا أميركا”.

كما أثر فيروس كورونا المستجد على العديد من الأحداث الرياضية الدولية، فيما بات مصير أولمبياد طوكيو المقررة هذا الصيف غامضا.