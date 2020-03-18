“إبراهيموفيتش” يدشن تبرعات لدعم مستشفيات إيطاليا ضد كورونا

أطلق زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إيه سي ميلان حملة جمع تبرعات لمساعدة المستشفيات الإيطالية، وسط تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الموقع الإلكتروني الذي يقبل التبرعات، تبرع إبراهيموفيتش بمبلغ 100 ألف يورو «109 آلاف دولار» للصندوق.

وسرعان ما جمع الموقع 10300 يورو أخرى «11300 دولار».

وقال الموقع إن جميع الأموال التي تم جمعها سيتم “التبرع بها مباشرةً إلى منظمة “هيومانتاس” للمساعدة في تعزيز وحدات العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات ميلانو وبيرغامو وكاستيلانزا وتورينو”.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس، حيث بلغت حالات الإصابة بالفيروس فيها أكثر من 31 ألف حالة.

وعاد إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عامًا إلى صفوف إيه سي ميلان في يناير من لوس أنجليس غالاكسي. وقد لعب أيضًا مع الناديين الإيطاليين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وبحسب الموقع الإلكتروني الذي يقبل التبرعات، تبرع إبراهيموفيتش بمبلغ 100 ألف يورو «109 آلاف دولار» للصندوق.

وسرعان ما جمع الموقع 10300 يورو أخرى «11300 دولار».

وقال الموقع إن جميع الأموال التي تم جمعها سيتم “التبرع بها مباشرةً إلى منظمة “هيومانتاس” للمساعدة في تعزيز وحدات العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات ميلانو وبيرغامو وكاستيلانزا وتورينو”.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس، حيث بلغت حالات الإصابة بالفيروس فيها أكثر من 31 ألف حالة.

وعاد إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عامًا إلى صفوف إيه سي ميلان في يناير من لوس أنجليس غالاكسي. وقد لعب أيضًا مع الناديين الإيطاليين إنتر ميلان ويوفنتوس.