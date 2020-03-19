بـ10 إصابات.. كورونا يضرب نادي فيورنتينا بقسوة

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، مشيرا إلى أن 3 من أفراد الجهاز الفني يعالجون في المستشفى.

وأفاد مالك النادي روكو كوميسو في تصريحات لشبكة “سكاي إيطاليا” من مكان تواجده في الولايات المتحدة: “الوضع يزداد سوءا، في النادي لدينا نحو 10 أشخاص مصابين بهذا المرض المؤسف، و3 من أفراد الجهاز الفني هم في المستشفى”.

وسبق للنادي أن أعلن عن إصابة 3 لاعبين، هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

وأطلق النادي حملة لجمع التبرعات لمساعدة مستشفيات المدينة على التعامل مع فيروس “كوفيد 19” الذي ضرب بقوة في إيطاليا، وتسبب حتى مساء الأربعاء في نحو 3 آلاف وفاة من أصل نحو 35 ألف إصابة.

وأشار كوميسو إلى أن الحملة جمعت حتى مساء الأربعاء نحو 420 ألف يورو من أصل هدفها الإجمالي وهو 500 ألف يورو، مضيفا أن لاعب الفريق الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري ساهم بـ50 ألفا.

وأعلنت أندية عدة في “سيري أ” تسجيل إصاباته بالفيروس في صفوفها، لا سيما يوفنتوس، حيث أصيب دانييلي روغاني «أول إصابة للاعب كرة قدم في إيطاليا» والفرنسي بليز ماتويدي، وسمبدوريا الذي سجل فحوصا إيجابية لخمسة من لاعبيه وطبيب، ولاعب هيلاس فيرونا ماتيا زاكانيي.

وفرض “كوفيد 19” شللا شبه شامل على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، ومنها منافسات غالبية بطولات كرة القدم في أوروبا.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بالفيروس في القارة الأوروبية، وأعلنت في وقت سابق وقف المنافسات الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل.

وأفاد مالك النادي روكو كوميسو في تصريحات لشبكة “سكاي إيطاليا” من مكان تواجده في الولايات المتحدة: “الوضع يزداد سوءا، في النادي لدينا نحو 10 أشخاص مصابين بهذا المرض المؤسف، و3 من أفراد الجهاز الفني هم في المستشفى”.

وسبق للنادي أن أعلن عن إصابة 3 لاعبين، هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

وأطلق النادي حملة لجمع التبرعات لمساعدة مستشفيات المدينة على التعامل مع فيروس “كوفيد 19” الذي ضرب بقوة في إيطاليا، وتسبب حتى مساء الأربعاء في نحو 3 آلاف وفاة من أصل نحو 35 ألف إصابة.

وأشار كوميسو إلى أن الحملة جمعت حتى مساء الأربعاء نحو 420 ألف يورو من أصل هدفها الإجمالي وهو 500 ألف يورو، مضيفا أن لاعب الفريق الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري ساهم بـ50 ألفا.

وأعلنت أندية عدة في “سيري أ” تسجيل إصاباته بالفيروس في صفوفها، لا سيما يوفنتوس، حيث أصيب دانييلي روغاني «أول إصابة للاعب كرة قدم في إيطاليا» والفرنسي بليز ماتويدي، وسمبدوريا الذي سجل فحوصا إيجابية لخمسة من لاعبيه وطبيب، ولاعب هيلاس فيرونا ماتيا زاكانيي.

وفرض “كوفيد 19” شللا شبه شامل على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، ومنها منافسات غالبية بطولات كرة القدم في أوروبا.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بالفيروس في القارة الأوروبية، وأعلنت في وقت سابق وقف المنافسات الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل.