الأهلي المصري يفجر “مفاجأة مدوية”.. والجماهير في حالة دهشة

في مفاجأة قوية هزت الوسط الرياضي في مصر، أعلن النادي الأهلي الاستغناء رسميا عن قائد الفريق، حسام عاشور، وعدم تجديد عقد زميله في الفريق شريف إكرامي، ما أثار حالة من الدهشة بن صفوف جماهير المارد الأحمر.

وعقدت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعين، الجمعة، مع حسام عاشور وشريف إكرامي وأبلغت الثنائي بقرار الإدارة.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي، أعلن فيه إبلاغ حسام عاشور في جلسة الجمعة بعدم حاجة المدير الفني للفريق، رينيه فايلر، لخدماته في الفترة المقبلة.

وكشف البيان عن خطوات استثنائي، ينوي النادي اتخاذها تكريما لقائد الأهلي على عطائه للفريق طوال مسيرته، وجاء فيه أن الأهلي لا يتمنى اعتزال اللاعب خارج أسوار النادي، بل يبدي استعداده لإقامة مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه في أمر استثنائي بعد قرار الإدارة السابق بالتوقف عن إقامة مباريات الاعتزال للاعبين.

وكشف الأهلي أيضا عن موافقته على تحمل تكاليف أي معايشات أو دراسات يطلب حسام عاشور خوضها خارج البلاد لإعداده ليكون كادر إداري أو فني للنادي مستقبلا.

من جانبه، قال عاشور «34 عاما» في أول رد فعل على قرار الإدارة: “مصدوم من طريقة التعامل معي. لم أكن أنتظر ذلك أبدا، خاصة بعد مسيرتي الطويلة مع الأهلي، والتي طالما كنت وفيا فيها للنادي ورفضت عروضا أخرى وقت تألقي”.

وتابع: “ذهبت إلى النادي الأهلي لعقد الجلسة، وكان في مخيلتي أننا سنتفاوض على مدة العقد كما جرت العادة. فوجئت بهم يبلغوني بأن فايلر لا يريد استمراري وأنني لن أجدد تعاقدي”.

وأتم “صراحة لا أرى أنني أستحق ذلك من الأهلي ولست مقتنعا برأيهم. الأهلي يمكنه إيجاد حل دون إجباري على الاعتزال أو أن يطلب مني البحث عن ناد آخر”.

شريف إكرامي

أما حارس الفريق، شريف إكرامي «36 عاما»، فقد أعلن الأهلي أيضا موافقته على رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

وعبرت اللجنة عن احترامها بالكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات.

وتمنت اللجنة التوفيق لإكرامي في خطوته المستقبلية وأنه “سيبقى واحدا من أنباء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي ستظل مفتوحة لكل أبنائه وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لـ الأهلي خلال مشواره الرائع، فضلا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه”.

وكان إكرامي قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير في مشواره الطويل مع الفريق.

يذكر أن الأهلي قد أعلن تجديد عقد وليد سليمان لاعب الفريق مساء الخميس لموسمين مقبلين، ويتبقى من رباعي الفريق أحمد فتحي الظهير الأيمن الذي لم يجدد عقده بعد.

وعقدت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعين، الجمعة، مع حسام عاشور وشريف إكرامي وأبلغت الثنائي بقرار الإدارة.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي، أعلن فيه إبلاغ حسام عاشور في جلسة الجمعة بعدم حاجة المدير الفني للفريق، رينيه فايلر، لخدماته في الفترة المقبلة.

وكشف البيان عن خطوات استثنائي، ينوي النادي اتخاذها تكريما لقائد الأهلي على عطائه للفريق طوال مسيرته، وجاء فيه أن الأهلي لا يتمنى اعتزال اللاعب خارج أسوار النادي، بل يبدي استعداده لإقامة مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه في أمر استثنائي بعد قرار الإدارة السابق بالتوقف عن إقامة مباريات الاعتزال للاعبين.

وكشف الأهلي أيضا عن موافقته على تحمل تكاليف أي معايشات أو دراسات يطلب حسام عاشور خوضها خارج البلاد لإعداده ليكون كادر إداري أو فني للنادي مستقبلا.

من جانبه، قال عاشور «34 عاما» في أول رد فعل على قرار الإدارة: “مصدوم من طريقة التعامل معي. لم أكن أنتظر ذلك أبدا، خاصة بعد مسيرتي الطويلة مع الأهلي، والتي طالما كنت وفيا فيها للنادي ورفضت عروضا أخرى وقت تألقي”.

وتابع: “ذهبت إلى النادي الأهلي لعقد الجلسة، وكان في مخيلتي أننا سنتفاوض على مدة العقد كما جرت العادة. فوجئت بهم يبلغوني بأن فايلر لا يريد استمراري وأنني لن أجدد تعاقدي”.

وأتم “صراحة لا أرى أنني أستحق ذلك من الأهلي ولست مقتنعا برأيهم. الأهلي يمكنه إيجاد حل دون إجباري على الاعتزال أو أن يطلب مني البحث عن ناد آخر”.

شريف إكرامي

أما حارس الفريق، شريف إكرامي «36 عاما»، فقد أعلن الأهلي أيضا موافقته على رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

وعبرت اللجنة عن احترامها بالكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات.

وتمنت اللجنة التوفيق لإكرامي في خطوته المستقبلية وأنه “سيبقى واحدا من أنباء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي ستظل مفتوحة لكل أبنائه وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لـ الأهلي خلال مشواره الرائع، فضلا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه”.

وكان إكرامي قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير في مشواره الطويل مع الفريق.

يذكر أن الأهلي قد أعلن تجديد عقد وليد سليمان لاعب الفريق مساء الخميس لموسمين مقبلين، ويتبقى من رباعي الفريق أحمد فتحي الظهير الأيمن الذي لم يجدد عقده بعد.