بعد زيادة وفيات كورونا بإيطاليا.. ديبالا يوجه رسالة لمعجبيه

وجه مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، رسالة لمعجبيه، وذلك بعد زيادة عدد الوفيات في إيطاليا.

وقال النجم الأرجنتيني أن “البقاء في المنزل هو أهم وأسهل شيء يمكننا أن نفعله لمواجهة فيروس الكورونا”.

ووجه ديبالا في بث مباشر على حسابه بإنستغرام، الشكر إلى الأطباء الذين يخاطرون بصحتهم في أميركا الجنوبية وإسبانيا وإيطاليا لعلاج المرضى.

وتابع ديبالا قائلا: “أوجه الشكر إلى الأطباء الذين يخاطرون بصحتهم في المستشفيات لمساعدة الناس في أميركا الجنوبية وفي إسبانيا وإيطاليا”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأضاف اللاعب: “نحن أيضا قادرون على المساعدة، البقاء في المنزل هو أهم وأسهل شيء يمكننا أن نفعله. هذه هي طريقتنا لمكافحة الفيروس وسينتهي الأمر”.

يذكر أن ديبالا منعزل في منزله في مدينة تورينو منذ أكثر من أسبوع، بعدما أصيب اثنين من زملائه وهما دانييلي روغاني وبليز ماتويدي بمرض كورونا المستجد.

وأكد ديبالا أنه يفتقد لعب كرة القدم، لكنه شدد على ضرورة تقبل قرارات الحكومة التي أمرت بالبقاء في المنزل لتجنب العدوى.

وسجلت إيطاليا، الجمعة، أعلى وتيرة في عدد حالات الوفاة لأشخاص مصابين بفيروس كورونا في يوم واحد، فقد أعلن أنجيلو بوريللي رئيس الحماية المدنية وقوع 627 حال وفاة جديدة، وارتفع أيضا عدد الحالات الجديدة بشكل حاد ليصل إلى 5986 حالة إصابة.

ويرفع هذا العدد الرسمي لحالات الوفاة الجديدة لتصل إلى 4032 وفاة، و47021 حالة إصابة.

وقالت السلطات إن معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل أن يصابوا بفيروس كورونا، كالقلب أو السكري.

وقال النجم الأرجنتيني أن “البقاء في المنزل هو أهم وأسهل شيء يمكننا أن نفعله لمواجهة فيروس الكورونا”.

ووجه ديبالا في بث مباشر على حسابه بإنستغرام، الشكر إلى الأطباء الذين يخاطرون بصحتهم في أميركا الجنوبية وإسبانيا وإيطاليا لعلاج المرضى.

وتابع ديبالا قائلا: “أوجه الشكر إلى الأطباء الذين يخاطرون بصحتهم في المستشفيات لمساعدة الناس في أميركا الجنوبية وفي إسبانيا وإيطاليا”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأضاف اللاعب: “نحن أيضا قادرون على المساعدة، البقاء في المنزل هو أهم وأسهل شيء يمكننا أن نفعله. هذه هي طريقتنا لمكافحة الفيروس وسينتهي الأمر”.

يذكر أن ديبالا منعزل في منزله في مدينة تورينو منذ أكثر من أسبوع، بعدما أصيب اثنين من زملائه وهما دانييلي روغاني وبليز ماتويدي بمرض كورونا المستجد.

وأكد ديبالا أنه يفتقد لعب كرة القدم، لكنه شدد على ضرورة تقبل قرارات الحكومة التي أمرت بالبقاء في المنزل لتجنب العدوى.

وسجلت إيطاليا، الجمعة، أعلى وتيرة في عدد حالات الوفاة لأشخاص مصابين بفيروس كورونا في يوم واحد، فقد أعلن أنجيلو بوريللي رئيس الحماية المدنية وقوع 627 حال وفاة جديدة، وارتفع أيضا عدد الحالات الجديدة بشكل حاد ليصل إلى 5986 حالة إصابة.

ويرفع هذا العدد الرسمي لحالات الوفاة الجديدة لتصل إلى 4032 وفاة، و47021 حالة إصابة.

وقالت السلطات إن معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل أن يصابوا بفيروس كورونا، كالقلب أو السكري.