باولو ديبالا يعلن إصابة بكورونا

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، حامل لقب الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الاخيرة، اصابته بفيروس كورونا المستجد لكنه أكد انه بحال “ممتازة”.

وكتب ديبالا «26 عاما» في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “أردت أن ابلغكم أننا «مع شريكته أوريانا ساباتيني» تلقينا نتائج فحص فيروس كوفيد-19.. وجاءت النتائج ايجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكرا على رسائلكم”.

ويعد ديبالا ثالث لاعبي اليوفي الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، بعد دانييلي روجاني والفرنسي بليس ماتويدي.

وكتب ديبالا «26 عاما» في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “أردت أن ابلغكم أننا «مع شريكته أوريانا ساباتيني» تلقينا نتائج فحص فيروس كوفيد-19.. وجاءت النتائج ايجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكرا على رسائلكم”.

ويعد ديبالا ثالث لاعبي اليوفي الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، بعد دانييلي روجاني والفرنسي بليس ماتويدي.