رونالدو يوافق على تخفيض راتبه.. وهذا هو المبلغ المقتطع

وافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على اقتطاع مبلغ كبير من راتبه السنوي مع يوفنتوس، من أجل مساعدة النادي الإيطالي على تجاوز الأزمة المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الرياضية الإيطالية، إن لاعبي يوفنتوس اتفقوا على تخفيض رواتبهم السنوية، بعد نقاش داخلي بين اللاعبين قاده المدافع جورجيو كيليني.

وسيعني قرار التخفيض، تنازل رونالدو عن 3.8 مليون يورو من راتبه السنوي، الذي يبلغ 31 مليون يورو.

وفي حال تخفيض راتب رونالدو بـ3.8 مليون يورو، سيكون التخفيض الأكبر في عالم كرة القدم حتى الآن، منذ تفشي فيروس كورونا وتعليق بطولات كرة القدم.

وقالت الصحيفة إن كيليني تحدث مع كبار اللاعبين في يوفنتوس، وعلى رأسهم رونالدو وليوناردو بونوتشي وجانلويجي بوفون، للاتفاق على تخفيض الرواتب في الفترة الحالية.

ولم يعلن عن القرار بشكل رسمي حتى الآن، لكن المصدر أكد أن جميع لاعبي “السيدة العجوز” وافقوا على تخفيض الرواتب لمساعدة النادي ماديا، مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتعاني إيطاليا بشكل كبير من تداعيات فيروس كورونا، حيث سجلت عدد الوفيات الأكبر في العالم، الذي تجاوز الـ9 آلاف ضحية.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الرياضية الإيطالية، إن لاعبي يوفنتوس اتفقوا على تخفيض رواتبهم السنوية، بعد نقاش داخلي بين اللاعبين قاده المدافع جورجيو كيليني.

وسيعني قرار التخفيض، تنازل رونالدو عن 3.8 مليون يورو من راتبه السنوي، الذي يبلغ 31 مليون يورو.

وفي حال تخفيض راتب رونالدو بـ3.8 مليون يورو، سيكون التخفيض الأكبر في عالم كرة القدم حتى الآن، منذ تفشي فيروس كورونا وتعليق بطولات كرة القدم.

وقالت الصحيفة إن كيليني تحدث مع كبار اللاعبين في يوفنتوس، وعلى رأسهم رونالدو وليوناردو بونوتشي وجانلويجي بوفون، للاتفاق على تخفيض الرواتب في الفترة الحالية.

ولم يعلن عن القرار بشكل رسمي حتى الآن، لكن المصدر أكد أن جميع لاعبي “السيدة العجوز” وافقوا على تخفيض الرواتب لمساعدة النادي ماديا، مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتعاني إيطاليا بشكل كبير من تداعيات فيروس كورونا، حيث سجلت عدد الوفيات الأكبر في العالم، الذي تجاوز الـ9 آلاف ضحية.