ينزيمة يسخر من جيرو بسيارة فورومولا -1

سخر اللاعب الفرنسي في فريق ريال مدريد، كريم بنزيمة، من مواطنه أوليفيه جيرو، لاعب فريق تشلسي الإنجليزي، وشبهه بسيارة “كارتينغ”، فيما شبه نفسه بسيارة سباقات “فورمولا ون”.

جاء ذلك خلال جلسة سؤال وجواب على حسابه في موقع إنستغرام، حيث كان كريم بنزيمة يتلقى الأسئلة ويرد عليها، عندما سألهم أحدهم عن أوليفيه جيرو.

وقال بنزيمة “لا يمكنك الخلط بين سيارة فورمولا ون والكارتينغ.. أنا هنا أتحدث بلطافة «أي أنه لا يريد أن يجرح جيرو أكثر من ذلك». أنا أعلم بأني سيارة فورمولا ون. لديه «جيرو» مسيرته، يفعل ما يشاء ويضع الأهداف التي يريدها لنفسه”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف حول وجود جيرو مع المنتخب الفرنسي، قائلا “إذا كنا نتحدث عن أسلوب اللعب، فأسلوبه يناسب المنتخب الفرنسي. وهو جيد بوجود لاعبين، على غرار اللاعبين «كيليان» مبابي أو «أنطوان» غريزمان، اللذين يتمتعان بالسرعة أو ينطلقان من حول رأس الحربة”.

وقال موضحا “هو «جيرو»، في الأمام، يُشغِلُ المدافعين، الأمر الذي يسمح للآخرين «مبابي وغريزمان» بالتحرك بشكل أفضل وإظهار قدراتهما. وهو أيضا يحجز «المدافعين» وهذا الأمر يفلح، لكن هل يحب الجميع هذا الأسلوب؟ لا أعلم. غير أن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للمنتخب الفرنسي”.

يشار إلى أن بنزيمة ابتعد عن المنتخب الفرنسي منذ 2015، واكتفى بمشاهدة مواطنه جيرو يرفع كأس العالم في مونديال صيف 2018 بعد تتويج “منتخب الديوك” بلقب مونديال روسيا.

وفي بطولة الدوري الإسباني، تمكن بنزيمة من تسجيل 19 هدفا في 32 مباراة خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم، قبل التوقف بسبب فيروس كورونا الجديد، في حين اكتفى جيرو بلعب دور البديل في تشلسي على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه في فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة سؤال وجواب على حسابه في موقع إنستغرام، حيث كان كريم بنزيمة يتلقى الأسئلة ويرد عليها، عندما سألهم أحدهم عن أوليفيه جيرو.

وقال بنزيمة “لا يمكنك الخلط بين سيارة فورمولا ون والكارتينغ.. أنا هنا أتحدث بلطافة «أي أنه لا يريد أن يجرح جيرو أكثر من ذلك». أنا أعلم بأني سيارة فورمولا ون. لديه «جيرو» مسيرته، يفعل ما يشاء ويضع الأهداف التي يريدها لنفسه”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف حول وجود جيرو مع المنتخب الفرنسي، قائلا “إذا كنا نتحدث عن أسلوب اللعب، فأسلوبه يناسب المنتخب الفرنسي. وهو جيد بوجود لاعبين، على غرار اللاعبين «كيليان» مبابي أو «أنطوان» غريزمان، اللذين يتمتعان بالسرعة أو ينطلقان من حول رأس الحربة”.

وقال موضحا “هو «جيرو»، في الأمام، يُشغِلُ المدافعين، الأمر الذي يسمح للآخرين «مبابي وغريزمان» بالتحرك بشكل أفضل وإظهار قدراتهما. وهو أيضا يحجز «المدافعين» وهذا الأمر يفلح، لكن هل يحب الجميع هذا الأسلوب؟ لا أعلم. غير أن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للمنتخب الفرنسي”.

يشار إلى أن بنزيمة ابتعد عن المنتخب الفرنسي منذ 2015، واكتفى بمشاهدة مواطنه جيرو يرفع كأس العالم في مونديال صيف 2018 بعد تتويج “منتخب الديوك” بلقب مونديال روسيا.

وفي بطولة الدوري الإسباني، تمكن بنزيمة من تسجيل 19 هدفا في 32 مباراة خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم، قبل التوقف بسبب فيروس كورونا الجديد، في حين اكتفى جيرو بلعب دور البديل في تشلسي على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه في فبراير الماضي.