أياكس يلغي عقد نوري بعد إفاقته من الغيبوبة

بعد أيام قليلة من إفاقته من غيبوبة طويلة، أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي إلغاء تعاقده مع اللاعب ذي الأصول المغربية عبد الحق نوري، الذي عانى تلفا في الدماغ بعد نوبة قلبية خلال مباراة ودية في منتصف عام 2017.

ونقلت “رويترز” عن وسائل إعلام هولندية، الثلاثاء، أن أياكس استمر في دفع راتب نوري، لكنه ألغى رسميا العقد الذي كان من المقرر تجديده في يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة “دي تليغراف” الهولندية أن النادي يجري محادثات مع عائلة نوري، بشأن حل مستقبلي لمشكلة اللاعب الهولندي، الذي استفاق الأسبوع الماضي من غيبوبة استمرت قرابة 3 سنوات.

ونشب نزاع طويل بين أياكس وعائلة نوري، في إطار البحث عن تسوية للقضية، لا سيما بعد اعتراف النادي بتقديم رعاية طبية “غير كافية” في الميدان للاعب الذي انهار فجأة خلال مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو 2017 في النمسا.

ورغم محاولات إسعافه على أرض الملعب، ومن ثم نقله جوا إلى المستشفى، فقد عانى نوري تلفا خطير في الدماغ من جراء نوبة قلبية ألمت به خلال المباراة.

وفي عام 2018، قال فان دير سار، المدير العام لأياكس: “إننا ندرك مسؤوليتنا عن عواقب ذلك”.

نوري، المولود في أمستردام لأبوين من المغرب، قدم 15 مباراة مع أياكس في أول ظهور له في موسم 2016-2017 وهو لا يزال مراهقا، ويبلغ من العمر الآن 22 عاما.

ونقلت “رويترز” عن وسائل إعلام هولندية، الثلاثاء، أن أياكس استمر في دفع راتب نوري، لكنه ألغى رسميا العقد الذي كان من المقرر تجديده في يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة “دي تليغراف” الهولندية أن النادي يجري محادثات مع عائلة نوري، بشأن حل مستقبلي لمشكلة اللاعب الهولندي، الذي استفاق الأسبوع الماضي من غيبوبة استمرت قرابة 3 سنوات.

ونشب نزاع طويل بين أياكس وعائلة نوري، في إطار البحث عن تسوية للقضية، لا سيما بعد اعتراف النادي بتقديم رعاية طبية “غير كافية” في الميدان للاعب الذي انهار فجأة خلال مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو 2017 في النمسا.

ورغم محاولات إسعافه على أرض الملعب، ومن ثم نقله جوا إلى المستشفى، فقد عانى نوري تلفا خطير في الدماغ من جراء نوبة قلبية ألمت به خلال المباراة.

وفي عام 2018، قال فان دير سار، المدير العام لأياكس: “إننا ندرك مسؤوليتنا عن عواقب ذلك”.

نوري، المولود في أمستردام لأبوين من المغرب، قدم 15 مباراة مع أياكس في أول ظهور له في موسم 2016-2017 وهو لا يزال مراهقا، ويبلغ من العمر الآن 22 عاما.