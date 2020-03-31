الدوري الألماني.. فحص صارم قبل “استئناف الموسم”

أعلن اتحاد كرة القدم الألماني أنه يشكل فريقا طبيا للعمل على “إجراء فحص صارم ومستقل للاعبين والإداريين الآخرين، بما في ذلك قبل أيام المباريات مباشرة “، في حال استئناف الموسم.

وخفف الاتحاد لوائح اللعب النظيف المالية كذلك، لأنه يتوقع أن تناضل الأندية للتكيف مع نقص طويل الأجل في عائدات البث التلفزيوني والتذاكر والرعاية.

ولن تتم معاقبة الأندية التي تبدأ إجراءات الإفلاس هذا الموسم بخصم إلزامي بواقع 9 نقاط. ولن تتم أيضا مراعاة “وضع السيولة” للفرق عند إصدار التراخيص للموسم المقبل.

ولم تلعب أي مباراة في الدوري الألماني «بوندسليغا» منذ 11 مارس الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقد وافقت فرق القسمين الأول والثاني على تمديد إيقاف الدوري الألماني حتى 30 أبريل على أقل تقدير.

وخفف الاتحاد لوائح اللعب النظيف المالية كذلك، لأنه يتوقع أن تناضل الأندية للتكيف مع نقص طويل الأجل في عائدات البث التلفزيوني والتذاكر والرعاية.

ولن تتم معاقبة الأندية التي تبدأ إجراءات الإفلاس هذا الموسم بخصم إلزامي بواقع 9 نقاط. ولن تتم أيضا مراعاة “وضع السيولة” للفرق عند إصدار التراخيص للموسم المقبل.

ولم تلعب أي مباراة في الدوري الألماني «بوندسليغا» منذ 11 مارس الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقد وافقت فرق القسمين الأول والثاني على تمديد إيقاف الدوري الألماني حتى 30 أبريل على أقل تقدير.