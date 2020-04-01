متى يعود الدوري الإنجليزي؟ السلطات تجيب “من دون إجابة”

على هامش أزمة فيروس كورونا المستجد، لف الغموض مصير معظم بطولات الدوري على مستوى العالم، ومن بينها الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتابعه عشرات الملايين.

لكن سلطات كرة القدم الإنجليزية تقول إنه لا توجد “إجابات سريعة”، على سؤال: متى يمكن استئناف اللعب بعد تفشي فيروس كورونا؟

وقال الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم في بيان مشترك، الأربعاء، إنه لن يكون هناك لعب “إلا عندما يكون ذلك آمنا”.

وذكر البيان أن الأندية وجماهيرها لها دور تؤديه في هذه الأثناء “في دعم توجيهات الحكومة وضمان قوة المجتمع وتضامنه”.

وقال التحديث الأخير الصادر من سلطات كرة القدم، إنه “لن يكون هناك لعب حتى 30 أبريل على أقرب تقدير”.

ولم تجب الاتحادات بشكل واضح عن مواعيد عودة اللعب، ليستمر الغموض السائد حول مصير الموسم الكروي.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز توقف مع تبقي 9 جولات على النهاية، بينما يحتاج ليفربول لتحقيق انتصارين فقط لضمان لقب الدوري الغائب عنه منذ 30 عاما.

لكن سلطات كرة القدم الإنجليزية تقول إنه لا توجد “إجابات سريعة”، على سؤال: متى يمكن استئناف اللعب بعد تفشي فيروس كورونا؟

وقال الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم في بيان مشترك، الأربعاء، إنه لن يكون هناك لعب “إلا عندما يكون ذلك آمنا”.

وذكر البيان أن الأندية وجماهيرها لها دور تؤديه في هذه الأثناء “في دعم توجيهات الحكومة وضمان قوة المجتمع وتضامنه”.

وقال التحديث الأخير الصادر من سلطات كرة القدم، إنه “لن يكون هناك لعب حتى 30 أبريل على أقرب تقدير”.

ولم تجب الاتحادات بشكل واضح عن مواعيد عودة اللعب، ليستمر الغموض السائد حول مصير الموسم الكروي.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز توقف مع تبقي 9 جولات على النهاية، بينما يحتاج ليفربول لتحقيق انتصارين فقط لضمان لقب الدوري الغائب عنه منذ 30 عاما.