ريال مدريد يودع أحد أساطير النادي الملكي

أعلن نادي ريال مدريد ثامي الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس وفاة أسطورة دفاعه السابق غويو بينيتو عن عمر يناهز 73 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك بينيتو في 420 مباراة مع ريال مدريد في الفترة بين عامي 1969 و1982، وتوج معه بستة ألقاب في الدوري المحلي، وبخمسة ألقاب في مسابقة كأس الملك.

وقال الميرينغي في بيان “ريال مدريد دعم بينيتو طوال معركته ضد المرض الذي عانى منه لأكثر من عقد من الزمن”، واصفا إياه بأنه “أحد الأساطير العظيمة”.

وأضاف “عائلة ريال مدريد اليوم في حداد ونحن نتذكر أحد المدافعين الكبار في تاريخ نادينا”.

وذكرت الصحف الإسبانية أن بينيتو الذي مثل منتخب إسبانيا في 22 مباراة، كان يعاني من مرض الزهايمر.

ونعى حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، بينيتو في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلا “نحن مستمرون بتلقي الأخبار السيئة على الصعيدين الوطني والعالمي”، في إشارة أيضا إلى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بشكل مخيف في إسبانيا.

وأضاف “اليوم أيضا فقدنا شخصا رائعا، “مدريديستا” من القلب. ارقد بسلام غويو بينيتو”.

وشارك بينيتو في 420 مباراة مع ريال مدريد في الفترة بين عامي 1969 و1982، وتوج معه بستة ألقاب في الدوري المحلي، وبخمسة ألقاب في مسابقة كأس الملك.

وقال الميرينغي في بيان “ريال مدريد دعم بينيتو طوال معركته ضد المرض الذي عانى منه لأكثر من عقد من الزمن”، واصفا إياه بأنه “أحد الأساطير العظيمة”.

وأضاف “عائلة ريال مدريد اليوم في حداد ونحن نتذكر أحد المدافعين الكبار في تاريخ نادينا”.

وذكرت الصحف الإسبانية أن بينيتو الذي مثل منتخب إسبانيا في 22 مباراة، كان يعاني من مرض الزهايمر.

ونعى حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، بينيتو في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلا “نحن مستمرون بتلقي الأخبار السيئة على الصعيدين الوطني والعالمي”، في إشارة أيضا إلى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بشكل مخيف في إسبانيا.

وأضاف “اليوم أيضا فقدنا شخصا رائعا، “مدريديستا” من القلب. ارقد بسلام غويو بينيتو”.