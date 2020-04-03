توقف “البريميرليغ” يجبر نجم توتنهام على الخدمة العسكرية

عاد النجم الكوري الجنوبي في فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، هيونغ مين سون، إلى بلاده الأسبوع الماضي مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

ويبدو أن هيونغ مين سون يواجه مشكلة قديمة عالقة، وهي أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، إذا كان قد حصل على استثناء عندما حصلت بلاده على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، حيث كان الحصول على البطولة شرطا لعدم التحاقه بالخدمة ومدتها 21 شهرا.

وحاليا، ينسق اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، مع فريقه توتنهام هوتسبر بشأن احتمال الالتحاق بالخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، حيث ما زال بحاجة إلى إكمال الخدمة لمدة 4 أسابيع، خصوصا وأنه في بلاده، ولا يعرف موعد استئناف بطولة الدرجة الممتازة في بريطانيا “البريميرليغ”، والتي جرى تعليقها حتى 30 أبريل الجاري.

وتوقفت البطولة الإنجليزية منذ 9 مارس، واتفقت الإدارة المسؤولة عن “البريميرليغ” مع رؤساء الأندية وممثلي اللاعبين على أن الاستئناف لن يتم إلا عندما “يكون ذلك آمنا ومناسبا للقيام بذلك”، وفقا لما ذكرته “سكاي سبورتس”.

وكان توتنهام قد منح سون الإذن بالعودة إلى كوريا الجنوبية “لأسباب شخصية” في نهاية الأسبوع الماضي، حيث يتعافى من كسر في الذراع أصيب به خلال فوز فريقه على أستون فيلا بواقع 3 أهداف لهدفين في فبراير الماضي.

ويبدو أن هيونغ مين سون يواجه مشكلة قديمة عالقة، وهي أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، إذا كان قد حصل على استثناء عندما حصلت بلاده على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، حيث كان الحصول على البطولة شرطا لعدم التحاقه بالخدمة ومدتها 21 شهرا.

وحاليا، ينسق اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، مع فريقه توتنهام هوتسبر بشأن احتمال الالتحاق بالخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، حيث ما زال بحاجة إلى إكمال الخدمة لمدة 4 أسابيع، خصوصا وأنه في بلاده، ولا يعرف موعد استئناف بطولة الدرجة الممتازة في بريطانيا “البريميرليغ”، والتي جرى تعليقها حتى 30 أبريل الجاري.

وتوقفت البطولة الإنجليزية منذ 9 مارس، واتفقت الإدارة المسؤولة عن “البريميرليغ” مع رؤساء الأندية وممثلي اللاعبين على أن الاستئناف لن يتم إلا عندما “يكون ذلك آمنا ومناسبا للقيام بذلك”، وفقا لما ذكرته “سكاي سبورتس”.

وكان توتنهام قد منح سون الإذن بالعودة إلى كوريا الجنوبية “لأسباب شخصية” في نهاية الأسبوع الماضي، حيث يتعافى من كسر في الذراع أصيب به خلال فوز فريقه على أستون فيلا بواقع 3 أهداف لهدفين في فبراير الماضي.