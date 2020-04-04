بالفيديو.. تشلسي يطلق تحديا لكسر الملل في زمن كورونا

نشر نادي تشلسي الإنجليزي على حسابه الرسمي في “تويتر”، الجمعة، تحديا جديدا لكسر الملل خلال فترة الإغلاق التي تشهدها العديد من الدول حول العالم.

وظهر الحارس السابق لتشلسي، التشيكي بيتر تشيك في مقطع فيديو وهو يتلاعب بكرتين دون إسقاطهما.

وأرفق تشلسي مقطع الفيديو برسالة جاء فيها: “من منكم قادر أن يكون على مستوى التحدي”، وذلك كنوع جديد من التحديات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي للتشجيع على البقاء في المنازل أثناء فترات الحجر المطبق في الكثير من البلدان لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وظهر الحارس السابق لتشلسي، التشيكي بيتر تشيك في مقطع فيديو وهو يتلاعب بكرتين دون إسقاطهما.

وأرفق تشلسي مقطع الفيديو برسالة جاء فيها: “من منكم قادر أن يكون على مستوى التحدي”، وذلك كنوع جديد من التحديات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي للتشجيع على البقاء في المنازل أثناء فترات الحجر المطبق في الكثير من البلدان لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.