وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، وفاة والدة المدير الفني لفريق كرة القدم جوسيب غوارديولا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال مانشتسر سيتي في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن “أسرة النادي حزينة للإبلاغ عن وفاة دولورز سالا كاريو والدة بيب اليوم، في منطقة مانريسا في برشلونة”.

وتابع البيان أن والدة المدير الفني توفيت “بعد إصابتها بفيروس كورونا”، مشيرا إلى أنها كانت تبلغ من العمر 82 عاما.

وقال مانشتسر سيتي في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن “أسرة النادي حزينة للإبلاغ عن وفاة دولورز سالا كاريو والدة بيب اليوم، في منطقة مانريسا في برشلونة”.

وتابع البيان أن والدة المدير الفني توفيت “بعد إصابتها بفيروس كورونا”، مشيرا إلى أنها كانت تبلغ من العمر 82 عاما.