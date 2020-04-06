رونالدو يشعل الإنترنت بـ”تحدي البطن”.. ويخسر أمام زميليه

تفوق مدافع فريق بنفيكا البرتغالي، روبن دياس، والفرنسي، بليز ماتويدي، على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي في تحدي أكبر عدد من تمرينات البطن خلال 45 ثانية.

وأطلق النجم البرتغالي “التحدي” لحث الجميع على ممارسة الرياضة في المنزل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأظهر رونالدو، الأحد، قدرته على القيام بتمرين البطن 142 مرة في 45 ثانية، وبعد انتهائه أقدم على تحدي الرياضيين في كسر رقمه القياسي المبدئي.

وجاء الرد من زميله في يوفنتوس، بليز ماتويدي، الذي كان يرتدي قميص لاعب كرة السلة الشهير، ليبرون جيمس، ونجح في القيام بهذا التمرين 144 مرة في نفس الفترة الزمنية.

وقبل روبن دياس، زميل الدون في منتخب البرتغال، التحدي، الاثنين، وحقق رقما قياسيا جديدا هو 150 مرة في 45 ثانية.

وحظت مبادرة لاعب ريال مدريد السابق باهتمام كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث شوهد منشور رونالدو 19 مليون مستخدم في غضون 24 ساعة.

وأطلق النجم البرتغالي “التحدي” لحث الجميع على ممارسة الرياضة في المنزل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأظهر رونالدو، الأحد، قدرته على القيام بتمرين البطن 142 مرة في 45 ثانية، وبعد انتهائه أقدم على تحدي الرياضيين في كسر رقمه القياسي المبدئي.

وجاء الرد من زميله في يوفنتوس، بليز ماتويدي، الذي كان يرتدي قميص لاعب كرة السلة الشهير، ليبرون جيمس، ونجح في القيام بهذا التمرين 144 مرة في نفس الفترة الزمنية.

وقبل روبن دياس، زميل الدون في منتخب البرتغال، التحدي، الاثنين، وحقق رقما قياسيا جديدا هو 150 مرة في 45 ثانية.

وحظت مبادرة لاعب ريال مدريد السابق باهتمام كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث شوهد منشور رونالدو 19 مليون مستخدم في غضون 24 ساعة.