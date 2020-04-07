فان دايك يكشف عن طموحه مع ليفربول

قال المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك إنه يريد أن يصبح “أحد أساطير ليفربول”، مشيرا إلى أنه ما من شيء يمكنه إيقاف النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تحقيق “أشياء مذهلة”.

وساعد المدافع البالغ من العمر 28 عاما، الذي انضم إلى ليفربول في يناير 2018، النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وكان ليفربول على بعد انتصارين فقط من تحقيق لقبه الأول في الدوري الإنجليزي في 30 عاما عندما توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وردا على سؤال حول الكيفية التي يريد أن يتذكر بها المشجعون فترته في ليفربول، أبلغ فان دايك صحيفة سبورت الإسبانية “كأحد أساطير ليفربول. أريد تحقيق أشياء مذهلة هنا”.

وأضاف فان دايك الذي احتل المركز الثاني وراء ليونيل ميسي في تصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم “أود أن أصبح أحد هؤلاء اللاعبين الذين يعودون إلى أنفيلد بعد الاعتزال. أشاهد أساطير النادي في المباريات وأشعر بأنني جزء من هذه الأسرة الكبيرة”.

وتابع قائلا: “نمتلك فريقا رائعا ولا نفتقد أي شيء، ولدينا كل الأدوات اللازمة لمواصلة تحقيق الانتصارات. وهي مدرب له شخصية وتشكيلة متنوعة وأسلوب لعب يجلب الانتصارات وملعب وجمهور يقوم بدوره”.

وجمع ليفربول، الذي خسر مرة واحدة في الدوري هذا الموسم، 82 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي الذي خاض عدد مباريات أقل.

وساعد المدافع البالغ من العمر 28 عاما، الذي انضم إلى ليفربول في يناير 2018، النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وكان ليفربول على بعد انتصارين فقط من تحقيق لقبه الأول في الدوري الإنجليزي في 30 عاما عندما توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وردا على سؤال حول الكيفية التي يريد أن يتذكر بها المشجعون فترته في ليفربول، أبلغ فان دايك صحيفة سبورت الإسبانية “كأحد أساطير ليفربول. أريد تحقيق أشياء مذهلة هنا”.

وأضاف فان دايك الذي احتل المركز الثاني وراء ليونيل ميسي في تصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم “أود أن أصبح أحد هؤلاء اللاعبين الذين يعودون إلى أنفيلد بعد الاعتزال. أشاهد أساطير النادي في المباريات وأشعر بأنني جزء من هذه الأسرة الكبيرة”.

وتابع قائلا: “نمتلك فريقا رائعا ولا نفتقد أي شيء، ولدينا كل الأدوات اللازمة لمواصلة تحقيق الانتصارات. وهي مدرب له شخصية وتشكيلة متنوعة وأسلوب لعب يجلب الانتصارات وملعب وجمهور يقوم بدوره”.

وجمع ليفربول، الذي خسر مرة واحدة في الدوري هذا الموسم، 82 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي الذي خاض عدد مباريات أقل.