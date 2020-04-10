رغم العزل و”انعدام العوارض”.. أسطورة ليفربول بقبضة كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، أن لاعبه الأسطوري ومدربه السابق “السير” الاسكتلندي كيني دالغليش الذي أدخل المستشفى هذا الأسبوع، مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن لا تظهر عليه أي عوارض.

وأوضح النادي الشمالي في بيان أن دالغليش البالغ من العمر 69 عاما “أدخل المستشفى الأربعاء الثامن من أبريل لمعالجة التهاب”.

وأضاف “التزاما بالإجراءات الراهنة، خضع في وقت لاحق لفحص كوفيد-19، على رغم أنه لم تظهر عليه أي عوارض للمرض. وبشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال دون عوارض”.

وأوضح ليفربول ان الدولي الاسكتلندي السابق كان، قبل إدخاله المستشفى هذا الأسبوع، “قد اختار العزل المنزلي الطوعي مع عائلته، لفترة أطول من تلك الموصى بها. وهو يحض الجميع على اتباع مشورة الحكومة والخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأوضح النادي الشمالي في بيان أن دالغليش البالغ من العمر 69 عاما “أدخل المستشفى الأربعاء الثامن من أبريل لمعالجة التهاب”.

وأضاف “التزاما بالإجراءات الراهنة، خضع في وقت لاحق لفحص كوفيد-19، على رغم أنه لم تظهر عليه أي عوارض للمرض. وبشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال دون عوارض”.

وأوضح ليفربول ان الدولي الاسكتلندي السابق كان، قبل إدخاله المستشفى هذا الأسبوع، “قد اختار العزل المنزلي الطوعي مع عائلته، لفترة أطول من تلك الموصى بها. وهو يحض الجميع على اتباع مشورة الحكومة والخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة”.