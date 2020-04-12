بالفيديو.. ناد مصري يحسم جدل انتقال أحمد فتحي

أعلن نادي بيراميدز المصري، مساء السبت، عن نجاحه في إتمام التعاقد مع نجم الأهلي وقائد منتخب مصر، أحمد فتحي، في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي بيراميدز فيديو على حسابه في تويتر يرحب فيه بانضمام فتحي «35 عاما»، الشهير بـ”جوكر الكرة المصرية”، والذي يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر على مدار تاريخها.

ويمتلك فتحي سجلا حافلا من البطولات بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات وحقق لقب الكأس مرة واحدة وكأس السوبر المصري 3 مرات ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وفي وقت سابق، أعلن الأهلي المصري رحيل نجمه أحمد فتحي بعد خلافات في مفاوضات تجديد العقد، وسط أنباء رجحت انتقاله إلى نادي بيراميدز.

وذكر الأهلي في بيان مقتضب أنه “يتمنى التوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري”.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب، لكنه رفض العرض المقدم له، فيما كشفت تقارير أن الخلاف على المقابل المادي كان وراء تعثر المفاوضات.

وفتحي ثالث اسم كبير يرحل عن الأهلي خلال أيام، بعد القائد التاريخي حسام عاشور وحارس المرمى شريف إكرامي.

ونشر نادي بيراميدز فيديو على حسابه في تويتر يرحب فيه بانضمام فتحي «35 عاما»، الشهير بـ”جوكر الكرة المصرية”، والذي يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر على مدار تاريخها.

ويمتلك فتحي سجلا حافلا من البطولات بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات وحقق لقب الكأس مرة واحدة وكأس السوبر المصري 3 مرات ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وفي وقت سابق، أعلن الأهلي المصري رحيل نجمه أحمد فتحي بعد خلافات في مفاوضات تجديد العقد، وسط أنباء رجحت انتقاله إلى نادي بيراميدز.

وذكر الأهلي في بيان مقتضب أنه “يتمنى التوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري”.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب، لكنه رفض العرض المقدم له، فيما كشفت تقارير أن الخلاف على المقابل المادي كان وراء تعثر المفاوضات.

وفتحي ثالث اسم كبير يرحل عن الأهلي خلال أيام، بعد القائد التاريخي حسام عاشور وحارس المرمى شريف إكرامي.