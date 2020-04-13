الأندية السعودية تتفق على خفض رواتب اللاعبين إلى النصف

اتفقت أندية كرة القدم السعودية خلال اجتماع عقدته الاثنين، على خفض رواتب اللاعبين بنسبة تصل إلى 50 بالمئة في ظل توقف المباريات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رابطة الدوري في بيان “تم الاتفاق بالاجماع بين أعضاء المجلس، على البدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50 بالمئة، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال «نحو 5300 دولار أميركي»” خلال فترة تعليق المباريات.

وأتت الخطوة بعد ساعات من إعلان نادي الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، مبادرة لاعبيه وجهازيه الفني والإداري إلى خفض رواتبهم إلى النصف، مع اقتراب تعليق النشاطات الرياضية بسبب “كوفيد-19” من إتمام شهر كامل.

وقال الهلال عبر حسابه على “تويتر”، “تأتي هذه المبادرة سعيا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة كورونا”، واضعا إياها في إطار “تكاتف” اللاعبين مع ناديهم.

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق كامل النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة أن الاستئناف “يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة”، مشددة على أن “سلامة كافة الرياضيين هي الأهم، بما في ذلك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومنسوبي الأندية والجماهير”. وفقا لفرانس برس.

ودفع توقف المنافسات العديد من أندية كرة القدم في العالم لاسيما في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى «إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وإنجلترا»، إلى خفض رواتب اللاعبين أو وضع موظفين في البطالة الجزئية، في ظل التراجع الحاد للإيرادات المالية في الفترة الراهنة.

وأوضحت رابطة الدوري في بيان “تم الاتفاق بالاجماع بين أعضاء المجلس، على البدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50 بالمئة، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال «نحو 5300 دولار أميركي»” خلال فترة تعليق المباريات.

وأتت الخطوة بعد ساعات من إعلان نادي الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، مبادرة لاعبيه وجهازيه الفني والإداري إلى خفض رواتبهم إلى النصف، مع اقتراب تعليق النشاطات الرياضية بسبب “كوفيد-19” من إتمام شهر كامل.

وقال الهلال عبر حسابه على “تويتر”، “تأتي هذه المبادرة سعيا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة كورونا”، واضعا إياها في إطار “تكاتف” اللاعبين مع ناديهم.

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق كامل النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة أن الاستئناف “يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة”، مشددة على أن “سلامة كافة الرياضيين هي الأهم، بما في ذلك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومنسوبي الأندية والجماهير”. وفقا لفرانس برس.

ودفع توقف المنافسات العديد من أندية كرة القدم في العالم لاسيما في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى «إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وإنجلترا»، إلى خفض رواتب اللاعبين أو وضع موظفين في البطالة الجزئية، في ظل التراجع الحاد للإيرادات المالية في الفترة الراهنة.