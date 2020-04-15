يوفنتوس “يحسم أمره” مع رونالدو في ظرف صعب

رغم الأزمات المالية التي تضرب الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، حسم يوفنتوس الإيطالي أمره بشأن نجمه كريستيانو رونالدو، بعد تقارير عن احتمال عودته إلى ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.

وكشف موقع “كالتشوميركاتو” الإيطالي المتخصص في أخبار كرة القدم، أن رونالدو «35 عاما»، الذي يخضع لحجر صحي منزلي حاليا في جزيرة ماديرا البرتغالية، سيبقى مع عملاق تورينو الموسم المقبل، رغم راتبه المرهق لخزينة النادي.

ويتقاضى رونالدو 31 مليون يورو سنويا من يوفنتوس، علما أنه وافق مؤخرا على تقليص راتبه بنحو 3 ملايين يورو، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت كرة القدم مؤخرا نتيجة توقف النشاط على خلفية وباء كورونا.

وقال “كالتشوميركاتو” إن إدارة ريال مدريد ليست مستعدة لاستعادة النجم البرتغالي حاليا، حيث لن تتمكن من تعويضه براتب مشابه.

وأشار الموقع إلى أن نادي “السيدة العجوز” سعيد بإكمال علاقته مع صاحب الكرات الذهبية الخمس، و”ليس لديه شك في بقاء رونالدو للموسم المقبل”.

وأشار المصدر إلى أن ريال مدريد لم يقدم عرضا لرونالدو، كما أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة.

ويبقى مصير الموسم الجاري من دوريات كرة القدم حول العالم غامضا، مع استمرار حالات الإغلاق التي تتبعها معظم الدول وتحذيرات خبراء الصحة من احتكاك الرياضيين ببعضهم، ناهيك عن تجمع الجماهير.

وكشف موقع “كالتشوميركاتو” الإيطالي المتخصص في أخبار كرة القدم، أن رونالدو «35 عاما»، الذي يخضع لحجر صحي منزلي حاليا في جزيرة ماديرا البرتغالية، سيبقى مع عملاق تورينو الموسم المقبل، رغم راتبه المرهق لخزينة النادي.

ويتقاضى رونالدو 31 مليون يورو سنويا من يوفنتوس، علما أنه وافق مؤخرا على تقليص راتبه بنحو 3 ملايين يورو، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت كرة القدم مؤخرا نتيجة توقف النشاط على خلفية وباء كورونا.

وقال “كالتشوميركاتو” إن إدارة ريال مدريد ليست مستعدة لاستعادة النجم البرتغالي حاليا، حيث لن تتمكن من تعويضه براتب مشابه.

وأشار الموقع إلى أن نادي “السيدة العجوز” سعيد بإكمال علاقته مع صاحب الكرات الذهبية الخمس، و”ليس لديه شك في بقاء رونالدو للموسم المقبل”.

وأشار المصدر إلى أن ريال مدريد لم يقدم عرضا لرونالدو، كما أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة.

ويبقى مصير الموسم الجاري من دوريات كرة القدم حول العالم غامضا، مع استمرار حالات الإغلاق التي تتبعها معظم الدول وتحذيرات خبراء الصحة من احتكاك الرياضيين ببعضهم، ناهيك عن تجمع الجماهير.