الفيفا ينصر حمدي النقاز على الزمالك

كشف محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أصدر حكما لصالح المدافع في قضيته مع نادي الزمالك المصري.

وأكد المحامي أنيس بن ميم، قبول شكوى حمدي النقاز وتغريم الزمالك بمبلغ مليون و250 ألف دولار من قبل لجنة فض المنازعات بالفيفا.

وكان الظهير الأيسر تقدم بشكوى للفيفا، بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال فترة الأربع أشهر الأخيرة التي قضاها مع النادي المصري.

وكان الزمالك قد أكد سابقا أن اللاعب حصل على مستحقاته، ليلجأ النقاز إلى الاتحاد الدولي لإنصافه.

وكان المدافع التونسي الدولي قد أعلن نهاية العام الماضي فسخ تعاقده مع الزمالك “من جانب واحد”.

ونشر النقاز «27 عاما» وقتها على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أنه تم فسخ العقد “بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية ليس لشهر أو شهرين”.

وأكد المحامي أنيس بن ميم، قبول شكوى حمدي النقاز وتغريم الزمالك بمبلغ مليون و250 ألف دولار من قبل لجنة فض المنازعات بالفيفا.

وكان الظهير الأيسر تقدم بشكوى للفيفا، بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال فترة الأربع أشهر الأخيرة التي قضاها مع النادي المصري.

وكان الزمالك قد أكد سابقا أن اللاعب حصل على مستحقاته، ليلجأ النقاز إلى الاتحاد الدولي لإنصافه.

وكان المدافع التونسي الدولي قد أعلن نهاية العام الماضي فسخ تعاقده مع الزمالك “من جانب واحد”.

ونشر النقاز «27 عاما» وقتها على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أنه تم فسخ العقد “بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية ليس لشهر أو شهرين”.