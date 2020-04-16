تاريخ 31 أغسطس “لا يحبط” مسؤولي الدوري الألماني

ستبقى التجمعات الرياضية محظورة في ألمانيا حتى 31 أغسطس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت السلطات، الأربعاء، دون استبعاد إجراء مباريات في دوري كرة القدم وراء أبواب موصدة.

وأعلنت المستشارة أنغيلا ميركل في ختام اجتماع مع قادة المقاطعات الست عشرة إن “التجمعات الكبيرة «مثل المباريات الرياضية أو الحفلات» التي تلعب دورا كبيرا في تفشي الفيروس، ستظل محظورة حتى 31 أغسطس”.

وهذا يعني ان الجماهير لن تكون قادرة على العودة الى الملاعب قبل سبتمبر على الأقل، لكن ماركوس شودر رئيس حكومة بافاريا أصر أن إقامة المباريات، من دون جماهير، تبقى ضمن الخيارات.

وقال شودر “لم يكن بوندسليغا «دوري الدرجة الأولى» موضوع نقاش اليوم. رابطة الدوري تعمل على ظروف السلامة ومن المؤكد أنه يجب مناقشتها قريبا: إذا وبأي شكل ستكون المباريات دون جماهير ممكنة”.

وكانت رابطة الدوري أعلنت أنها ستتخذ قرارا بشأن إمكانية معاودة نشاط الدوري المحلي للدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور في اجتماعها المقرر في 23 أبريل الحالي.

وتوقف نشاط الدوري حتى 30 أبريل، إلى الآن، بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19″، فيما عاودت معظم اللأندية الكبرى تدريباتها بمجموعات صغيرة الاسبوع الماضي.

ولم يتغير موقف رابطة الدوري الالماني منذ أسابيع عدة، إذ اعتبرت بأنه يتعين معاودة نشاط الدوري الألماني عندما تمنح السلطات الضوء الأخضر بذلك من دون جمهور إذا اقتضى الأمر.

والهدف من كل ذلك الحصول على أكبر نسبة من حقوق النقل التلفزيوني في المراحل التسع المتبقية من أجل تحاشي كارثة اقتصادية تهدد الكثير من الأندية.

وأكد رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت “سنكون جاهزين” لكنه أشار إلى أن الأولوية المطلقة هي في اتباع الارشادات الصحية من السلطات الحكومية، وقال في هذا الصدد “يجب ألا نعطي الانطباع بأن كرة القدم تعيش في عالمها الخاص ولا تكترث بالواقع”.

وقررت ألمانيا، الأربعاء، تخفيف إجراءات العزل من خلال إعادة فتح بعض المتاجر، أما المدارس فسيعاد فتحها اعتباراً من 4 مايو، كما سمح للمتاجر، التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع، بفتح ابوابها مجددا.

وأعلنت ألمانيا، الأربعاء، عن تسجيل 127 ألفاً و584 إصابة بفيروس كورونا المستجد و3254 وفاة، وفق معهد روبرت كوخ.

وأعلنت المستشارة أنغيلا ميركل في ختام اجتماع مع قادة المقاطعات الست عشرة إن “التجمعات الكبيرة «مثل المباريات الرياضية أو الحفلات» التي تلعب دورا كبيرا في تفشي الفيروس، ستظل محظورة حتى 31 أغسطس”.

وهذا يعني ان الجماهير لن تكون قادرة على العودة الى الملاعب قبل سبتمبر على الأقل، لكن ماركوس شودر رئيس حكومة بافاريا أصر أن إقامة المباريات، من دون جماهير، تبقى ضمن الخيارات.

وقال شودر “لم يكن بوندسليغا «دوري الدرجة الأولى» موضوع نقاش اليوم. رابطة الدوري تعمل على ظروف السلامة ومن المؤكد أنه يجب مناقشتها قريبا: إذا وبأي شكل ستكون المباريات دون جماهير ممكنة”.

وكانت رابطة الدوري أعلنت أنها ستتخذ قرارا بشأن إمكانية معاودة نشاط الدوري المحلي للدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور في اجتماعها المقرر في 23 أبريل الحالي.

وتوقف نشاط الدوري حتى 30 أبريل، إلى الآن، بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19″، فيما عاودت معظم اللأندية الكبرى تدريباتها بمجموعات صغيرة الاسبوع الماضي.

ولم يتغير موقف رابطة الدوري الالماني منذ أسابيع عدة، إذ اعتبرت بأنه يتعين معاودة نشاط الدوري الألماني عندما تمنح السلطات الضوء الأخضر بذلك من دون جمهور إذا اقتضى الأمر.

والهدف من كل ذلك الحصول على أكبر نسبة من حقوق النقل التلفزيوني في المراحل التسع المتبقية من أجل تحاشي كارثة اقتصادية تهدد الكثير من الأندية.

وأكد رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت “سنكون جاهزين” لكنه أشار إلى أن الأولوية المطلقة هي في اتباع الارشادات الصحية من السلطات الحكومية، وقال في هذا الصدد “يجب ألا نعطي الانطباع بأن كرة القدم تعيش في عالمها الخاص ولا تكترث بالواقع”.

وقررت ألمانيا، الأربعاء، تخفيف إجراءات العزل من خلال إعادة فتح بعض المتاجر، أما المدارس فسيعاد فتحها اعتباراً من 4 مايو، كما سمح للمتاجر، التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع، بفتح ابوابها مجددا.

وأعلنت ألمانيا، الأربعاء، عن تسجيل 127 ألفاً و584 إصابة بفيروس كورونا المستجد و3254 وفاة، وفق معهد روبرت كوخ.