تقارير: برشلونة يرتب “صفقة جديدة” لاستعادة نيمار

ذكرت تقارير صحفية رياضية، أن نادي برشلونة ما زال يسعى إلى استعادة النجم البرازيلي، نيمار، من أجل دعم خط الهجوم، رغم فشل المفاوضات، خلال الصيف الماضي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الجمعة، إلى خطة برشلونة القائمة على تقديم عثمان ديمبلي وتوديبو وأومتيتي في صفقة تبادلية لنيمار لتقليل سعره، وتسهيل عودة اللاعب البرازيلي لصفوف “البلوغرانا”.

ومن المرجح أن يكون اللاعب الرئيسي في هذه الصفقة هو ديمبلي، الذي قدم أداءً متواضعا خلال المواسم الماضية، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية، والتي أشارت إلى أن قيمة اللاعب باتت أقل من نصف ثمنه عندما وصل إلى برشلونة، أي انخفضت إلى 56 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني مستعد لتقديم توديبو وأومتيتي وديمبلي لإقناع مسؤولي سان جيرمان بالموافقة على استعادة نيمار، ومن أجل ذلك فعّل بند المواطنة، لا سيما أن ديمبلي لاعب فرنسي.

وتتطلب خطة تفعيل انتقال نيمار، منح الضوء الأخضر لديمبلي من قبل إدارة سان جيرمان والموافقة عليه للعب في “حديقة الأمراء”، الأمر الذي يسمح بعرض مبلغ في متناول مسؤولي برشلونة، على الرغم من فشل هذه الخطة في الموسم الماضي.

وكان برشلونة قد أراد إشراك ديمبلي وراكيتيش في الصفقة أو أي لاعب آخر يريده “النادي الباريسي”، إلا أن باريس سان جيرمان لم يوافق على ذلك، الأمر الذي يجعل قبوله بديمبلي الآن وهو يعاني الإصابات أمرا مستبعدا وفق خبراء بسوق الانتقالات الكروية.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الجمعة، إلى خطة برشلونة القائمة على تقديم عثمان ديمبلي وتوديبو وأومتيتي في صفقة تبادلية لنيمار لتقليل سعره، وتسهيل عودة اللاعب البرازيلي لصفوف “البلوغرانا”.

ومن المرجح أن يكون اللاعب الرئيسي في هذه الصفقة هو ديمبلي، الذي قدم أداءً متواضعا خلال المواسم الماضية، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية، والتي أشارت إلى أن قيمة اللاعب باتت أقل من نصف ثمنه عندما وصل إلى برشلونة، أي انخفضت إلى 56 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني مستعد لتقديم توديبو وأومتيتي وديمبلي لإقناع مسؤولي سان جيرمان بالموافقة على استعادة نيمار، ومن أجل ذلك فعّل بند المواطنة، لا سيما أن ديمبلي لاعب فرنسي.

وتتطلب خطة تفعيل انتقال نيمار، منح الضوء الأخضر لديمبلي من قبل إدارة سان جيرمان والموافقة عليه للعب في “حديقة الأمراء”، الأمر الذي يسمح بعرض مبلغ في متناول مسؤولي برشلونة، على الرغم من فشل هذه الخطة في الموسم الماضي.

وكان برشلونة قد أراد إشراك ديمبلي وراكيتيش في الصفقة أو أي لاعب آخر يريده “النادي الباريسي”، إلا أن باريس سان جيرمان لم يوافق على ذلك، الأمر الذي يجعل قبوله بديمبلي الآن وهو يعاني الإصابات أمرا مستبعدا وفق خبراء بسوق الانتقالات الكروية.