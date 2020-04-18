في ظل كورونا.. لماذا لاعبات الكرة مهددات بالإفلاس؟

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، الجمعة، إن التقدم الذي حققته كرة القدم للسيدات مؤخرا معرض لخطر التراجع بعد توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد في تقرير أن اللعبة على صعيد السيدات قد تواجه “تهديدا ببقائها” وقد تفقد العديد من اللاعبات مصدر دخلهن جراء الجائحة.

ونقلت “رويترز” عن يوناس باير-هوفمان الأمين العام للاتحاد قوله: “أعتقد أنه من العدالة القول إن «كرة القدم للسيدات» ستتأثر بشدة مقارنة بمنافسات الرجال. إنها ضربة هائلة للعبة بالتأكيد ويجب أن نفهم أيضا أنها ليست مجرد بطولات كبرى”.

وأضاف باير-هوفمان: “«هذه الضربة» ستعيد اللعبة سنوات للخلف وتحرمها من تطور تحقق بالفعل خلال السنوات الأخيرة إذا لم ننتبه لذلك الآن”.

وأوضح باير-هوفمان أنه بينما تمثل الأندية المصدر الأساسي للدخل للاعبين الرجال نجد أن “دخل السيدات يعتمد بشكل كبير للغاية على تمثيل بلادهن”.

وأضاف قائلا: “عادة ما ينقسم دخل اللاعبات بين أنديتهن ومنتخبات بلادهن. الآن مع توقف النشاط تماما الكثير منهن سيكافحن للحصول على تعويض من الاتحادات المحلية التي قد تجبرهن على الاعتزال”.

كما تعتمد منافسات السيدات بشكل كبير على البطولات الدولية من أجل الظهور والتألق فيها ما يعني أن تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل مثّل ضربة قوية أيضا.

وذكر الاتحاد في تقرير أن اللعبة على صعيد السيدات قد تواجه “تهديدا ببقائها” وقد تفقد العديد من اللاعبات مصدر دخلهن جراء الجائحة.

ونقلت “رويترز” عن يوناس باير-هوفمان الأمين العام للاتحاد قوله: “أعتقد أنه من العدالة القول إن «كرة القدم للسيدات» ستتأثر بشدة مقارنة بمنافسات الرجال. إنها ضربة هائلة للعبة بالتأكيد ويجب أن نفهم أيضا أنها ليست مجرد بطولات كبرى”.

وأضاف باير-هوفمان: “«هذه الضربة» ستعيد اللعبة سنوات للخلف وتحرمها من تطور تحقق بالفعل خلال السنوات الأخيرة إذا لم ننتبه لذلك الآن”.

وأوضح باير-هوفمان أنه بينما تمثل الأندية المصدر الأساسي للدخل للاعبين الرجال نجد أن “دخل السيدات يعتمد بشكل كبير للغاية على تمثيل بلادهن”.

وأضاف قائلا: “عادة ما ينقسم دخل اللاعبات بين أنديتهن ومنتخبات بلادهن. الآن مع توقف النشاط تماما الكثير منهن سيكافحن للحصول على تعويض من الاتحادات المحلية التي قد تجبرهن على الاعتزال”.

كما تعتمد منافسات السيدات بشكل كبير على البطولات الدولية من أجل الظهور والتألق فيها ما يعني أن تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل مثّل ضربة قوية أيضا.