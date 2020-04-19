حسم الدوري الإنجليزي.. اللقب “ممكن” والهبوط “لا يمكن أبدا”

قال توني بلوم مالك برايتون آند هوف ألبيون لوسائل إعلام بريطانية إنه من غير المرجح هبوط أي فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حال عدم إقامة المزيد من المباريات بسبب فيروس كورونا.

والتقت أندية الدوري الممتاز يوم الجمعة لمناقشة الخيارات المحتملة لاستكمال الدوري لكن كل هذه الاقتراحات ستبقى افتراضية بعدما قررت الحكومة البريطانية تمديد إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

وقبل تسع جولات على النهاية يتقدم برايتون بفارق نقطتين على منطقة الهبوط بينما توقفت المسابقة منذ 13 مارس.

وإذا انتهى الموسم على الوضع الحالي فإنه قد يتوج ليفربول باللقب بينما تهبط فرق نوريتش سيتي وأستون فيلا وبورنموث.

ويتسبب الهبوط في ضربة مالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار لذا يعتقد بلوم أنه من غير المرجح موافقة 70 بالمئة من الأندية، كما تنص اللائحة، لهبوط الفرق الثلاثة.

وقال بلوم:”سيكون من الصعب هبوط أي فريق، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا لم يُستكمل الموسم”.

وأضاف: “ربما يتم تحديد البطل، فبكل تأكيد يستحق ليفربول ذلك، وربما يتم استخدام ذلك في تحديد الفرق المتأهلة لأوروبا، لكن لا أتوقع أن يصوت أي شخص على ذلك «لحسم الهبوط» خاصة مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية المطلوبة”.

وفي ظل أن بعض الفرق تملك عددا من المباريات يختلف عن فرق أخرى فإن البعض اقترح أن يتم حسم الترتيب النهائي بمتوسط النقاط لكل فريق في المباراة الواحدة.

والتقت أندية الدوري الممتاز يوم الجمعة لمناقشة الخيارات المحتملة لاستكمال الدوري لكن كل هذه الاقتراحات ستبقى افتراضية بعدما قررت الحكومة البريطانية تمديد إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

وقبل تسع جولات على النهاية يتقدم برايتون بفارق نقطتين على منطقة الهبوط بينما توقفت المسابقة منذ 13 مارس.

وإذا انتهى الموسم على الوضع الحالي فإنه قد يتوج ليفربول باللقب بينما تهبط فرق نوريتش سيتي وأستون فيلا وبورنموث.

ويتسبب الهبوط في ضربة مالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار لذا يعتقد بلوم أنه من غير المرجح موافقة 70 بالمئة من الأندية، كما تنص اللائحة، لهبوط الفرق الثلاثة.

وقال بلوم:”سيكون من الصعب هبوط أي فريق، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا لم يُستكمل الموسم”.

وأضاف: “ربما يتم تحديد البطل، فبكل تأكيد يستحق ليفربول ذلك، وربما يتم استخدام ذلك في تحديد الفرق المتأهلة لأوروبا، لكن لا أتوقع أن يصوت أي شخص على ذلك «لحسم الهبوط» خاصة مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية المطلوبة”.

وفي ظل أن بعض الفرق تملك عددا من المباريات يختلف عن فرق أخرى فإن البعض اقترح أن يتم حسم الترتيب النهائي بمتوسط النقاط لكل فريق في المباراة الواحدة.