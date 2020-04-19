بيكهام يحسم جدل ميسي ورونالدو: أحدهما لا يرتقي حتى إلى الآخر

لم يتردد نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام في اختيار أفضل لاعب في العالم من وجهة نظره.

وأوضح بيكهام في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، هو لاعب إستثنائي وفريد من نوعه، مضيفا: ” كلاعب كرة قدم لا يوجد أي لاعب آخر يرتقي إلى مستواه“.

وتابع: ”حتى كريستيانو رونالدو لم يصل إلى مستواه، ولكن هذا لا يمنع أن الثنائي هما الأفضل في العالم، وفي تصنيف آخر يبتعد عن باقي اللاعبين“.

وأضاف: ”إنه أمر مدهش أن يتواجد ثنائي مثل ميسي ورونالدو في فترة زمنية واحدة، لديهما بعض أوجه التشابه العديدة، لكن من وجهة نظري فإن ميسي هو الأفضل في العالم بلا شك“.

وفي حين لم تسنح لبيكهام أن يواجه رونالدو داخل المستطيل الأخضر، بيد أنه عبر عن سعادته لأنه لعب ضد ميسي في عام 2013، عندما تواجه باريس سان جرمان مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكهام الذي كان لاعبا في صفوف باريس سان جرمان “كنا نتقدم في النتيجة، وحين دخل ميسي سجل لفريقه“.

وأردف: “على الرغم من تقدمي في العمر حينها، إلا أنني استمتعت باللعب، وقدمنا أداءً جيدًا في المباراتين، ولم نخسر ضدهم”.

تجدر الإشارة إلى بيكهام لعب لصالح مانشستر يوناتيد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وهما ناديان لعب لهما أيضا كريستيانو رونالدو.

وأوضح بيكهام في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، هو لاعب إستثنائي وفريد من نوعه، مضيفا: ” كلاعب كرة قدم لا يوجد أي لاعب آخر يرتقي إلى مستواه“.

وتابع: ”حتى كريستيانو رونالدو لم يصل إلى مستواه، ولكن هذا لا يمنع أن الثنائي هما الأفضل في العالم، وفي تصنيف آخر يبتعد عن باقي اللاعبين“.

وأضاف: ”إنه أمر مدهش أن يتواجد ثنائي مثل ميسي ورونالدو في فترة زمنية واحدة، لديهما بعض أوجه التشابه العديدة، لكن من وجهة نظري فإن ميسي هو الأفضل في العالم بلا شك“.

وفي حين لم تسنح لبيكهام أن يواجه رونالدو داخل المستطيل الأخضر، بيد أنه عبر عن سعادته لأنه لعب ضد ميسي في عام 2013، عندما تواجه باريس سان جرمان مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكهام الذي كان لاعبا في صفوف باريس سان جرمان “كنا نتقدم في النتيجة، وحين دخل ميسي سجل لفريقه“.

وأردف: “على الرغم من تقدمي في العمر حينها، إلا أنني استمتعت باللعب، وقدمنا أداءً جيدًا في المباراتين، ولم نخسر ضدهم”.

تجدر الإشارة إلى بيكهام لعب لصالح مانشستر يوناتيد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وهما ناديان لعب لهما أيضا كريستيانو رونالدو.