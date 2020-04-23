غاريث بيل يتبرع بنصف مليون إسترليني لدعم جهود مكافحة كورونا

تبرع النجم الويلزي غاريث بيل بمبلغ نصف مليون إسترليني «615 ألف دولار أميركي» للمستشفى الذي ولد فيه مهاجم ريال مدريد بمدينة كارديف، عاصمة بلاده، للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال غاريث بيل في فيديو نشره على “تويتر” معلنا تبرعه بالمبلغ لصالح مستشفى كارديف وجامعة “فايل”: “أردت تسجيل هذا الفيديو لشكر الجميع في الهيئة الصحية الوطنية لعملهم الدؤوب وتضحيتهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19”.

وتابع بيل قائلا: “يحتل مستشفى ويلز الجامعي موقعا خاصا في قلبي، فيه ولدت وقد وفّر دعما كبيرا لأصدقائي، عائلتي والمجتمع ككل”.

واختتم بيل حديثه بالقول: “أنا وعائلتي نود تقديم الدعم. تابعوا العمل الجيد، تقومون بعمل رائع وشكرا جزيلا لكم”، حسبما نقلت “آس” الإسبانية عن “فرانس برس”.

وقال غاريث بيل في فيديو نشره على “تويتر” معلنا تبرعه بالمبلغ لصالح مستشفى كارديف وجامعة “فايل”: “أردت تسجيل هذا الفيديو لشكر الجميع في الهيئة الصحية الوطنية لعملهم الدؤوب وتضحيتهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19”.

وتابع بيل قائلا: “يحتل مستشفى ويلز الجامعي موقعا خاصا في قلبي، فيه ولدت وقد وفّر دعما كبيرا لأصدقائي، عائلتي والمجتمع ككل”.

واختتم بيل حديثه بالقول: “أنا وعائلتي نود تقديم الدعم. تابعوا العمل الجيد، تقومون بعمل رائع وشكرا جزيلا لكم”، حسبما نقلت “آس” الإسبانية عن “فرانس برس”.