فيديو.. الفتى الذهبي يصعد بـ “ليفربول” إلى نصف نهائي فيفا 20

مع توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأت أندية الدوري لخوض بطولة بلعبة الفيديو، والتي تعد بمواجهة “نارية” بين ليفربول ومانشستر سيتي، السبت.

ويمثل لاعب من كل ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز، فريقه، في البطولة الافتراضية، التي تلعب بنظام خروج المغلوب، على لعبة “فيفا 20” الشهيرة.

ونجح “فتى ليفربول الذهبي”، ترينت أليكساندر أرنولد، بالوصول إلى نصف النهائي، بعد تغلبه بشكل “ساحق” على ممثل نيوكاسل في البطولة، كريستيان أتسو، بنتيجة 4-1.

وسيقابل أليكساندر أرنولد غريمه رحيم ستيرلنغ، نجم مانشستر سيتي، في مواجهة بين ليفربول والسيتي في نصف النهائي.

ووصل ستيرلنغ لنصف النهائي بعد تغلبه على ممثل إيفرتون، البرتغالي أندريه غوميس، بنتيجة 4-2.

ويتوقع أن تجذب مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، السبت، مئات الآلاف من المشاهدات، خلال بثها على موقع يوتيوب.

وسيواجه وولفرهامبتون، وممثله البرتغالي ديوغو جوتا، بيرنلي، وممثله الإنجليزي دوايت مكنيل، في نصف النهائي الثاني.

ويمثل لاعب من كل ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز، فريقه، في البطولة الافتراضية، التي تلعب بنظام خروج المغلوب، على لعبة “فيفا 20” الشهيرة.

ونجح “فتى ليفربول الذهبي”، ترينت أليكساندر أرنولد، بالوصول إلى نصف النهائي، بعد تغلبه بشكل “ساحق” على ممثل نيوكاسل في البطولة، كريستيان أتسو، بنتيجة 4-1.

وسيقابل أليكساندر أرنولد غريمه رحيم ستيرلنغ، نجم مانشستر سيتي، في مواجهة بين ليفربول والسيتي في نصف النهائي.

ووصل ستيرلنغ لنصف النهائي بعد تغلبه على ممثل إيفرتون، البرتغالي أندريه غوميس، بنتيجة 4-2.

ويتوقع أن تجذب مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، السبت، مئات الآلاف من المشاهدات، خلال بثها على موقع يوتيوب.

وسيواجه وولفرهامبتون، وممثله البرتغالي ديوغو جوتا، بيرنلي، وممثله الإنجليزي دوايت مكنيل، في نصف النهائي الثاني.