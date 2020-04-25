فرنسا.. الكأس قبل الدوري لإنقاذ الموسم

اقترح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، الجمعة، استئناف الموسم في يونيو بإقامة نهائي مسابقتي الكأس المحليتين.

وقال لوغريت إن نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسانت إيتيان قد يقام في 13 أو 20 يونيو، يليه نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بين باريس سان جرمان وأولمبيك ليون بعد ثلاثة أيام.

ويرى رئيس الاتحاد الفرنسي أنها ستكون وسيلة رمزية لاستئناف منافسات كرة القدم بعد إيقافها الشهر الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19.

وأبلغ لوغريت الصحفيين بعد اجتماع، الجمعة، مع رابطة الدوري الفرنسي “سيقدم ذلك صورة جيدة عن كرة القدم للمحترفين والهواة”.

وتابع: “استئناف الدوري لم يتحدد بعد لكن يمكننا تغيير الجدول قليلا لإقامة نهائي مسابقتي الكأس أولا «..» اقتراحي لم يعارضه أحد ولذلك أعتبر أن هناك موافقة حتى يأتي أحد ويقول لا”.

وتم تحديد 17 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكن لوغريت أقر بأن ذلك يعتمد على موافقة الحكومة.

وتابع “مفتاح استئناف الموسم في يد الوزراء لكن رغبة رابطة الدوري والأندية هي استئناف اللعب.. علينا ترتيب كل شيء من أجل استئناف الموسم، وهي أولوية أكدت عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخميس”.

وقال لوغريت إن نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسانت إيتيان قد يقام في 13 أو 20 يونيو، يليه نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بين باريس سان جرمان وأولمبيك ليون بعد ثلاثة أيام.

ويرى رئيس الاتحاد الفرنسي أنها ستكون وسيلة رمزية لاستئناف منافسات كرة القدم بعد إيقافها الشهر الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19.

وأبلغ لوغريت الصحفيين بعد اجتماع، الجمعة، مع رابطة الدوري الفرنسي “سيقدم ذلك صورة جيدة عن كرة القدم للمحترفين والهواة”.

وتابع: “استئناف الدوري لم يتحدد بعد لكن يمكننا تغيير الجدول قليلا لإقامة نهائي مسابقتي الكأس أولا «..» اقتراحي لم يعارضه أحد ولذلك أعتبر أن هناك موافقة حتى يأتي أحد ويقول لا”.

وتم تحديد 17 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكن لوغريت أقر بأن ذلك يعتمد على موافقة الحكومة.

وتابع “مفتاح استئناف الموسم في يد الوزراء لكن رغبة رابطة الدوري والأندية هي استئناف اللعب.. علينا ترتيب كل شيء من أجل استئناف الموسم، وهي أولوية أكدت عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخميس”.