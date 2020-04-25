ستيرلينغ يسعى للحصول على قميص لاعب.. وكورونا يمنعه

أكد مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، أنه يحب كثيرا تجميع قمصان لاعبي كرة القدم، وأن ما يريده حقًا هو الحصول على قميص قائد نادي برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشارك نجم مانشستر سيتي في إحدى الفعاليات رفقة لاعب برشلونة السابق وإيفرتون الحالي أندري جوميز اعترف خلالها أنه يُريد تجميع الكثير من قمصان لاعبي كرة القدم لعرضها في أحد المعارض بعد اعتزاله.

وجاء في تصريحاته: “عندما أعتزل، أتمنى تجميع قمصان كثيرة، ثم بعد ذلك أعرضها في أحد المعارض بجانب البطولات والجوائز الذي حصلت عليها”.

وأشار ستيرلينغ إلى أن أول قميص طلبه في مسيرته كان قميص البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، عندما كان لا يزال لاعبا بصفوف برشلونة.

وأكد الجناح الإنجليزي أن أكثر قميص يود الحصول عليه هو قميص ليونيل ميسي، قائلًا: “لكن هناك قميص فقط أود الحصول عليه حقًا، وهو قميص ميسي”.

يذكر أن مانشستر سيتي استطاع التغلب على ريال مدريد الإسباني بهدفين لهدف في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا كان يأمل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب للصعود إلى ربع نهائي البطولة، ولكن فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط الكروي في معظم بلدان العالم.

على صعيد آخر تعادل برشلونة مع نابولي في لقاء الذهاب الذي أقيم في إيطاليا، لذا فإن العملاق الكتالوني قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى ربع نهائي البطولة، أي أنه كانت هناك احتمالية لمواجهة محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي.

وفي حالة استئناف النشاط، والتقاء طرقا برشلونة ومانشستر سيتي، فإن ستيرلينغ سيتمكن من تحقيق حلمه وسيطلب قميص ميسي.

وشارك نجم مانشستر سيتي في إحدى الفعاليات رفقة لاعب برشلونة السابق وإيفرتون الحالي أندري جوميز اعترف خلالها أنه يُريد تجميع الكثير من قمصان لاعبي كرة القدم لعرضها في أحد المعارض بعد اعتزاله.

وجاء في تصريحاته: “عندما أعتزل، أتمنى تجميع قمصان كثيرة، ثم بعد ذلك أعرضها في أحد المعارض بجانب البطولات والجوائز الذي حصلت عليها”.

وأشار ستيرلينغ إلى أن أول قميص طلبه في مسيرته كان قميص البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، عندما كان لا يزال لاعبا بصفوف برشلونة.

وأكد الجناح الإنجليزي أن أكثر قميص يود الحصول عليه هو قميص ليونيل ميسي، قائلًا: “لكن هناك قميص فقط أود الحصول عليه حقًا، وهو قميص ميسي”.

يذكر أن مانشستر سيتي استطاع التغلب على ريال مدريد الإسباني بهدفين لهدف في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا كان يأمل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب للصعود إلى ربع نهائي البطولة، ولكن فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط الكروي في معظم بلدان العالم.

على صعيد آخر تعادل برشلونة مع نابولي في لقاء الذهاب الذي أقيم في إيطاليا، لذا فإن العملاق الكتالوني قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى ربع نهائي البطولة، أي أنه كانت هناك احتمالية لمواجهة محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي.

وفي حالة استئناف النشاط، والتقاء طرقا برشلونة ومانشستر سيتي، فإن ستيرلينغ سيتمكن من تحقيق حلمه وسيطلب قميص ميسي.