رينار يبادر لدعم جهود كورونا.. وشكر سعودي للمدرب

أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينار، السبت، تخفيض راتبه دعما لإدارات الصحة في المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رينار في تغريدة على حسابه في تويتر: “قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي”.

وأضاف “لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، إبقوا في المنزل”.

وعلّق وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قائلا: “شكرا لك المدرب على مبادرتك لأنك نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين، مشاركتك في جهودك ضد كوفيد-19 تحظى بتقدير كبير مع أطيب التمنيات صديقي وإبق في أمان”.

كما علق الحساب الرسمي للمنتخبات السعودية على مبادرة رينار بتغريدة جاء فيها: “شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس كورونا”.

وجاء قرار رينار «50 عاما» بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات بسبب “كوفيد-19” منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من مارس الماضي.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع رينار أواخر يوليو الماضي لقيادة الأخضر في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان المتصدرة والتي لعبت مباراة أكثر.

وقال رينار في تغريدة على حسابه في تويتر: “قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي”.

وأضاف “لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، إبقوا في المنزل”.

وعلّق وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قائلا: “شكرا لك المدرب على مبادرتك لأنك نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين، مشاركتك في جهودك ضد كوفيد-19 تحظى بتقدير كبير مع أطيب التمنيات صديقي وإبق في أمان”.

كما علق الحساب الرسمي للمنتخبات السعودية على مبادرة رينار بتغريدة جاء فيها: “شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس كورونا”.

وجاء قرار رينار «50 عاما» بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات بسبب “كوفيد-19” منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من مارس الماضي.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع رينار أواخر يوليو الماضي لقيادة الأخضر في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان المتصدرة والتي لعبت مباراة أكثر.