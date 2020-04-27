روبن يعترف: أفكر بالعودة إلى الملاعب

ألمح نجم الكرة الهولندية، أريين روبن، إلى إمكانية تراجعه عن قرار اعتزاله كرة القدم، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد التي يمر بها العالم، وتسببت في إيقاف النشاط الكروي.

وقال أريين روبن في مقابلة نشرها موقع نادي بايرن ميونخ: “لم أفتقد كرة القدم على الإطلاق بعد اعتزالي بداية الأمر، ولكن بعد ذلك كانت هناك مرحلة عاودتني خلالها فكرة العودة واللعب قليلا مرة أخرى”.

وأضاف: “هذا الشعور ينتابني من فترة لأخرى، الوقت الحالي يبدو غريبا على الجميع بسبب فيروس كورونا، ولكن عندما تعود اللعبة ربما تعود هذه الرغبة من جديد”.

وتابع: “كنت مشغولا طوال الأشهر الماضية، ولم أشاهد العديد من المباريات لبايرن ميونخ، حيث قررت صب كامل تركيزي على عائلتي وأطفالي فقط، والآن لا توجد لدي خطة مستقبلية حول خطوتي القادمة”، حسبما ذكر موقع “جول” الرياضية.

واختتم حديثه بالقول: “عندما تكون معتزلا، لا أحد ينتظرك لكنك تحتاج إلى شيء يستحق الاستيقاظ له، بعد الاعتزال ليس لدي شيء محدد في ذهني لأفعله”.

جدير بالذكر أن روبن قرر الاعتزال الصيف الماضي عقب مسيرة حافلة مع العديد من الأندية مثل ريال مدريد وتشلسي وبايرن ميونخ.

وقال أريين روبن في مقابلة نشرها موقع نادي بايرن ميونخ: “لم أفتقد كرة القدم على الإطلاق بعد اعتزالي بداية الأمر، ولكن بعد ذلك كانت هناك مرحلة عاودتني خلالها فكرة العودة واللعب قليلا مرة أخرى”.

وأضاف: “هذا الشعور ينتابني من فترة لأخرى، الوقت الحالي يبدو غريبا على الجميع بسبب فيروس كورونا، ولكن عندما تعود اللعبة ربما تعود هذه الرغبة من جديد”.

وتابع: “كنت مشغولا طوال الأشهر الماضية، ولم أشاهد العديد من المباريات لبايرن ميونخ، حيث قررت صب كامل تركيزي على عائلتي وأطفالي فقط، والآن لا توجد لدي خطة مستقبلية حول خطوتي القادمة”، حسبما ذكر موقع “جول” الرياضية.

واختتم حديثه بالقول: “عندما تكون معتزلا، لا أحد ينتظرك لكنك تحتاج إلى شيء يستحق الاستيقاظ له، بعد الاعتزال ليس لدي شيء محدد في ذهني لأفعله”.

جدير بالذكر أن روبن قرر الاعتزال الصيف الماضي عقب مسيرة حافلة مع العديد من الأندية مثل ريال مدريد وتشلسي وبايرن ميونخ.