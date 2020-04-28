متى تعود “الليغا”؟ بارقة أمل من أكبر مسؤول في إسبانيا

منح رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الأمل للاعبي وجماهير كرة القدم الغفيرة في البلاد، بإمكانية استئناف الدوري الذي يتابعه عشرات الملايين حول العالم.

وقال سانشيز، الثلاثاء، إن لاعبي كرة القدم المحترفين في البلاد يمكنهم العودة للتدريبات اعتبارامن الأسبوع المقبل.

وكشف أكبر مسؤول في إسبانيا خطة من 4 مراحل لرفع إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد، للسيطرة على أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، بهدف العودة للحياة الطبيعية بحلول نهاية شهر يونيو.

ويمكن للاعبين العودة للتدريبات الفردية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، كما يمكنهم التدرب معا في مجموعات صغيرة بعدها بأسبوع ضمن الخطة.

وقال سانشيز في خطاب عبر التلفزيون: “يمكن للرياضيين المحترفين العودة للتدريبات بشكل منفرد اعتبارا من الرابع من مايو في المرحلة الأولى”.

وأضاف أن رفع الإجراءات الصارمة سيختلف من منطقة لأخرى، بناء على عوامل مثل معدل تطور العدوى وعدد أسرة العناية الفائقة المتاحة، ومدى امتثال المناطق لقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي المرحلة التالية التي قد تبدأ في 11 مايو، سيتم السماح بالتدريب ضمن مجموعات صغيرة.

وتوقفت الكرة الإسبانية منذ العاشر من مارس، لكن مع استهداف عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول نهاية يونيو، منح رئيس الوزراء الأمل في استئناف دوري الدرجة الأولى «الليغا»، الذي أكد رئيس رابطته مجددا اليوم رغبته في استكمال الموسم.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى في بيان: “كرة القدم في إسبانيا صناعة مهمة نحتاج إلى إعادة تنشيطها. لا أفهم كيف سيكون هناك مخاطر للعب الكرة خلف أبواب مغلقة”.

وعانت إسبانيا إحدى أسوأ موجات تفشي مرض “كوفيد 19″، لذلك تخضع لإجراءات العزل العام الصارمة منذ 14 مارس، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة تخفيف القيود.

وقال سانشيز، الثلاثاء، إن لاعبي كرة القدم المحترفين في البلاد يمكنهم العودة للتدريبات اعتبارامن الأسبوع المقبل.

وكشف أكبر مسؤول في إسبانيا خطة من 4 مراحل لرفع إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد، للسيطرة على أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، بهدف العودة للحياة الطبيعية بحلول نهاية شهر يونيو.

ويمكن للاعبين العودة للتدريبات الفردية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، كما يمكنهم التدرب معا في مجموعات صغيرة بعدها بأسبوع ضمن الخطة.

وقال سانشيز في خطاب عبر التلفزيون: “يمكن للرياضيين المحترفين العودة للتدريبات بشكل منفرد اعتبارا من الرابع من مايو في المرحلة الأولى”.

وأضاف أن رفع الإجراءات الصارمة سيختلف من منطقة لأخرى، بناء على عوامل مثل معدل تطور العدوى وعدد أسرة العناية الفائقة المتاحة، ومدى امتثال المناطق لقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي المرحلة التالية التي قد تبدأ في 11 مايو، سيتم السماح بالتدريب ضمن مجموعات صغيرة.

وتوقفت الكرة الإسبانية منذ العاشر من مارس، لكن مع استهداف عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول نهاية يونيو، منح رئيس الوزراء الأمل في استئناف دوري الدرجة الأولى «الليغا»، الذي أكد رئيس رابطته مجددا اليوم رغبته في استكمال الموسم.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى في بيان: “كرة القدم في إسبانيا صناعة مهمة نحتاج إلى إعادة تنشيطها. لا أفهم كيف سيكون هناك مخاطر للعب الكرة خلف أبواب مغلقة”.

وعانت إسبانيا إحدى أسوأ موجات تفشي مرض “كوفيد 19″، لذلك تخضع لإجراءات العزل العام الصارمة منذ 14 مارس، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة تخفيف القيود.