فابريغاس يثني على نيمار.. ويتحدث عن عودته لبرشلونة

تحدث لاعب وسط موناكو سيسك فابريغاس عن إمكانية عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني، مشيدا بالقدرات التي يتمتع بها مهاجم باريس سان جرمان.

وقال سيسك فابريغاس خلال بث مباشر على حسابه بإنستغرام، إن نيمار لاعب بمقدوره إحداث تغيير بالمباراة إن رغب في ذلك، مؤكدا أن برشلونة يمكن أن يفكر باستعادته كونه “يمتلك ملامح من مستوى رونالدينيو” على حد وصفه.

وأوضح فابريغاس أنه “بالنسبة لميسي وسواريز وبقية المجموعة فهم يرغبون في وجوده بالفريق لأنه في أي لحظة يمكنه أن يعطيك تمريرة تحرز من خلالها هدفا أو يقوم بمراوغة، وهو شيء صعب في كرة القدم”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأضاف اللاعب الإسباني: “نيمار يمتلك كل شيء ليكون الأفضل. خارج الملعب هو شخصية رائعة ومثل الطفل الصغير ودائما ما يكون سعيدا ويستمتع بالحياة. هو يقضي وقتا رائعا وهو شخصية دائما تضيف لك”.

وقال سيسك فابريغاس خلال بث مباشر على حسابه بإنستغرام، إن نيمار لاعب بمقدوره إحداث تغيير بالمباراة إن رغب في ذلك، مؤكدا أن برشلونة يمكن أن يفكر باستعادته كونه “يمتلك ملامح من مستوى رونالدينيو” على حد وصفه.

وأوضح فابريغاس أنه “بالنسبة لميسي وسواريز وبقية المجموعة فهم يرغبون في وجوده بالفريق لأنه في أي لحظة يمكنه أن يعطيك تمريرة تحرز من خلالها هدفا أو يقوم بمراوغة، وهو شيء صعب في كرة القدم”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأضاف اللاعب الإسباني: “نيمار يمتلك كل شيء ليكون الأفضل. خارج الملعب هو شخصية رائعة ومثل الطفل الصغير ودائما ما يكون سعيدا ويستمتع بالحياة. هو يقضي وقتا رائعا وهو شخصية دائما تضيف لك”.