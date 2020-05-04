ألمانيا تسمح بعودة كرة القدم.. والموعد بعد أيام

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، الاثنين، نقلا عن مصدرين أن رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا سيتفقون على إجراءات لتخفيف قيود فيروس كورونا في اجتماع عبر الهاتف مع المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء، ومن بينها السماح باستئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يعطي رؤساء حكومات الولايات الألمانية الضوء الأخضر للمتاجر الكبرى لفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو.

وسيسمحون باستئناف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من 15 مايو على الأرجح في ظل شروط صارمة وبدون جماهير.

وأضافت المصادر أن رؤساء حكومات الولايات سيسمحون أيضا باستئناف الرياضات الجماعية لغير المحترفين والأطفال قي ألمانيا.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يعطي رؤساء حكومات الولايات الألمانية الضوء الأخضر للمتاجر الكبرى لفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو.

وسيسمحون باستئناف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من 15 مايو على الأرجح في ظل شروط صارمة وبدون جماهير.

وأضافت المصادر أن رؤساء حكومات الولايات سيسمحون أيضا باستئناف الرياضات الجماعية لغير المحترفين والأطفال قي ألمانيا.