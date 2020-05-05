ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم “لوكاكو الجديد”

أفادت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، بأن ناديي ريال مدريد وبرشلونة يراقبان الموهبة الكروية الشابة هيركولانو نابيان الذي يطلق عليه “النسخة الجديدة من لوكاكو”، وذلك من أجل ضمه.

ويشبّه كثيرون اللاعب البالغ من العمر 16 عاما بنجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو، وهو يخضع لمراقبة ريال مدريد وبرشلونة، لدراسة موقفه، ومعرفة إذا ما كان سيفيد أحدها في المستقبل، حسبما ذكرت نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

واستطاع المهاجم البرتغالي الشاب تسجيل 43 هدفا في آخر موسمين شارك فيهما، كما أنه يعد النجم الأبرز في صفوف منتخب البرتغال تحت 17 سنة، إذ شارك معه في تسع مباريات سجل خلالها 4 أهداف.

وشارك اللاعب من قبل مع الفئات الشبابية لمنتخب البرتغال، وخاض مباراة ضد منتخب إسبانيا جذب خلالها أنظار الجميع له بعد الأداء الهجومي المتميز الذي قدمه.

ويتميز اللاعب بطوله الفارع وقوته البدنية التي أدت إلى تشبيه الجمهور البرتغالي له بلوكاكو.

وذكرت “آس” أنه إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، فإن باريس سان جرمان وموناكو الفرنسيان يتابعان اللاعب كذلك.

ويشبّه كثيرون اللاعب البالغ من العمر 16 عاما بنجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو، وهو يخضع لمراقبة ريال مدريد وبرشلونة، لدراسة موقفه، ومعرفة إذا ما كان سيفيد أحدها في المستقبل، حسبما ذكرت نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

واستطاع المهاجم البرتغالي الشاب تسجيل 43 هدفا في آخر موسمين شارك فيهما، كما أنه يعد النجم الأبرز في صفوف منتخب البرتغال تحت 17 سنة، إذ شارك معه في تسع مباريات سجل خلالها 4 أهداف.

وشارك اللاعب من قبل مع الفئات الشبابية لمنتخب البرتغال، وخاض مباراة ضد منتخب إسبانيا جذب خلالها أنظار الجميع له بعد الأداء الهجومي المتميز الذي قدمه.

ويتميز اللاعب بطوله الفارع وقوته البدنية التي أدت إلى تشبيه الجمهور البرتغالي له بلوكاكو.

وذكرت “آس” أنه إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، فإن باريس سان جرمان وموناكو الفرنسيان يتابعان اللاعب كذلك.