الصين تضع جدول الموسم الكروي الجديد.. و”ضربة قاصمة” للاعبين

يعكف اتحاد كرة القدم في الصين على وضع خطط لإقامة موسم الدوري الممتاز 2020، الذي تأخر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مع ترجيحات بأن ينطلق أواخر يونيو المقبل.

وكان من المقرر أن يبدأ الموسم في 22 فبراير الماضي، لكنه تأجل بسبب تفشي الفيروس سريع العدوى الذي أصاب أكثر من 82 ألف شخص في الصين، وتسبب في وفاة 4633 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن رئيس الاتحاد تشين شويوان، قوله: “الخطة الأولى هي إنهاء الموسم بإقامة 30 جولة من المباريات”، حيث تتألف البطولة من 16 فريقا.

وأضاف: “لدينا الخطة الثانية إذا ما تقرر انطلاق الموسم في أواخر يونيو لينتهي في ديسمبر، وكذلك وضعنا خطة ثالثة تتعلق ببدء الموسم في موعد متأخر بعد ذلك”.

وأردف تشين: “إذا نفذنا الخطة الثانية سيكون أمامنا فقط 4 أشهر بسبب جدول ارتباطات المنتخب الوطني وبرنامج دوري أبطال آسيا، وفي ظل هذه الظروف فإننا ربما نقسم فرق البطولة إلى مجموعتين، ليتحدد البطل والفرق الهابطة من خلال مرحلتين”.

وقال تشين أيضا إن المباريات خلال الجزء الأول من الموسم ستقام من دون جمهور، على أن يسمح الاتحاد بعد ذلك بحضور المتفرجين بصورة تدريجية.

ومن جهة أخرى، كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم عن اقتراح يقضي بأن تقوم جميع أندية المحترفين بتخفيض أجور اللاعبين والمدربين بنسبة 50 بالمئة، لتجاوز التأثيرات المالية للأزمة الصحية الحالية.

وقالت الوكالة الصينية إن الاقتراح ينص على أن يطبق تخفيض الأجور بأثر رجعي من أول مارس، الماضي على أن يستمر حتى الأسبوع الذي يسبق انطلاق الموسم.

وكان من المقرر أن يبدأ الموسم في 22 فبراير الماضي، لكنه تأجل بسبب تفشي الفيروس سريع العدوى الذي أصاب أكثر من 82 ألف شخص في الصين، وتسبب في وفاة 4633 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن رئيس الاتحاد تشين شويوان، قوله: “الخطة الأولى هي إنهاء الموسم بإقامة 30 جولة من المباريات”، حيث تتألف البطولة من 16 فريقا.

وأضاف: “لدينا الخطة الثانية إذا ما تقرر انطلاق الموسم في أواخر يونيو لينتهي في ديسمبر، وكذلك وضعنا خطة ثالثة تتعلق ببدء الموسم في موعد متأخر بعد ذلك”.

وأردف تشين: “إذا نفذنا الخطة الثانية سيكون أمامنا فقط 4 أشهر بسبب جدول ارتباطات المنتخب الوطني وبرنامج دوري أبطال آسيا، وفي ظل هذه الظروف فإننا ربما نقسم فرق البطولة إلى مجموعتين، ليتحدد البطل والفرق الهابطة من خلال مرحلتين”.

وقال تشين أيضا إن المباريات خلال الجزء الأول من الموسم ستقام من دون جمهور، على أن يسمح الاتحاد بعد ذلك بحضور المتفرجين بصورة تدريجية.

ومن جهة أخرى، كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم عن اقتراح يقضي بأن تقوم جميع أندية المحترفين بتخفيض أجور اللاعبين والمدربين بنسبة 50 بالمئة، لتجاوز التأثيرات المالية للأزمة الصحية الحالية.

وقالت الوكالة الصينية إن الاقتراح ينص على أن يطبق تخفيض الأجور بأثر رجعي من أول مارس، الماضي على أن يستمر حتى الأسبوع الذي يسبق انطلاق الموسم.