بسبب كورونا.. الفيفا يقر تغييرا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعديل قوانين التبديلات خلال المباريات، كإجراء لمساعدة الفرق خلال عودة كرة القدم التدريجية.

وأعلن الفيفا أنه سيسمح بشكل مؤقت للفرق، بإجراء 5 تغييرات خلال المباراة، وذلك كي يتيح فرصة أكبر لإراحة اللاعبين الذين قد لا تكون جاهزيتهم على أعلى مستوى، بسبب التوقف الطويل مع تفشي فيروس كورونا.

ويسمح للفرق في المباريات الرسمية بإجراء 3 تغييرات فقط، خلال 90 دقيقة، مغ إضافة تغيير رابع خلال الأشواط الإضافية، في المباريات الإقصائية.

وقال بيان مشترك للفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن “يدخل حيز التنفيذ فورا” ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية ديسمبر، في حال أخذ به منظمو البطولات.

وأوضح “إيفاب” و”فيفا” انهما “سيحددان في وقت لاحق” ما إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى نهاية 2021، وبالتالي إمكان تطبيقه خلال كأس أوروبا في صيف العام المقبل.

وسيتيح قانون الفيفا الجديد للأندية باستخدام نظام المداورة في المباريات، وعدم استنزاف طاقة اللاعبين خلال المباريات التي تأتي بعد توقف أجبر اللاعبين على التزام البقاء في المنزل.

ولم يعرف حتى الآن إذا ما كانت البطولات الأوروبية ستبدأ فورا بتطبيق هذا القانون في بطولاتها، وخاصة بطولة الدوري الألماني «بوندسليغا» التي ستعود السبت 16 مايو المقبل.

وأعلن الفيفا أنه سيسمح بشكل مؤقت للفرق، بإجراء 5 تغييرات خلال المباراة، وذلك كي يتيح فرصة أكبر لإراحة اللاعبين الذين قد لا تكون جاهزيتهم على أعلى مستوى، بسبب التوقف الطويل مع تفشي فيروس كورونا.

ويسمح للفرق في المباريات الرسمية بإجراء 3 تغييرات فقط، خلال 90 دقيقة، مغ إضافة تغيير رابع خلال الأشواط الإضافية، في المباريات الإقصائية.

وقال بيان مشترك للفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن “يدخل حيز التنفيذ فورا” ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية ديسمبر، في حال أخذ به منظمو البطولات.

وأوضح “إيفاب” و”فيفا” انهما “سيحددان في وقت لاحق” ما إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى نهاية 2021، وبالتالي إمكان تطبيقه خلال كأس أوروبا في صيف العام المقبل.

وسيتيح قانون الفيفا الجديد للأندية باستخدام نظام المداورة في المباريات، وعدم استنزاف طاقة اللاعبين خلال المباريات التي تأتي بعد توقف أجبر اللاعبين على التزام البقاء في المنزل.

ولم يعرف حتى الآن إذا ما كانت البطولات الأوروبية ستبدأ فورا بتطبيق هذا القانون في بطولاتها، وخاصة بطولة الدوري الألماني «بوندسليغا» التي ستعود السبت 16 مايو المقبل.