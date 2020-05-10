فان دايك يكشف الأسباب التي دفعته للانضمام لليفربول

كشف نجم ومدافع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الهولندي فيرغيل فان دايك، عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى “الريدز” قادما من ساوثهامبتون في يناير 2018 في صفقة انتقال بلغت قيمتها 75 مليون جنيه استرليني، ليصبح بعدها أحد ألمع نجوم الفريق وأفضل مدافع في العالم ومنافسا على جائزة الكرة الذهبية.

وقال النجم الهولندي، لشبكة “بي تي سبورتس” الإنجليزية، إن قراره باختيار الانتقال إلى “الريدز” جاء بعد دراسته لطبيعة الأندية التي قدمت له عروض الانتقال، والتعرف إلى طريقة لعبها، إضافة إلى أعضاء النادي الذين سيصبحوا زملاءه، مشيرا إلى أن مدينة ليفربول وجماهير النادي كانا جزءا حاسما في قرار انتقاله.

وأضاف: “أعتقد أن ليفربول في الوقت الذي اتخذت فيه قراري كان الاختيار الأنسب، كما أن الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منذ انضمامي الفريق في الستة شهور الأولى كان شيئا رائعا ودفعني للتطور أكثر”.

وأكد فان دايك: “أحب الفوز وأكره الخسارة، لذلك عندما نخسر أو يُسجل هدف في مرمانا ونكون فائزين، وقتها أظل غاضبا في البداية، هذا شيء في داخلي وأريد أن أقدم أفضل ما لدي لأساعد الفريق والحصول على أفضل أداء”.

وتابع قائلا: “إن المدير الفني يطلب الكثير مني، وكل ذلك ساعدني أن أكون اللاعب الذي أنا عليه اليوم، هناك الكثير من العمل التكتيكي الذي نقوم به عندما نضغط بشكل عالي على المنافس، فيكون علينا التعامل مع الكثير من المساحات”، حسبما نقلت صحيفة “ميترو” البريطانية.

جدير بالذكر أن فان دايك، الذي يبلغ 28 عاما، كان قد حصل على المركز الثاني في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام بعد ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بسبع نقاط.

وقال النجم الهولندي، لشبكة “بي تي سبورتس” الإنجليزية، إن قراره باختيار الانتقال إلى “الريدز” جاء بعد دراسته لطبيعة الأندية التي قدمت له عروض الانتقال، والتعرف إلى طريقة لعبها، إضافة إلى أعضاء النادي الذين سيصبحوا زملاءه، مشيرا إلى أن مدينة ليفربول وجماهير النادي كانا جزءا حاسما في قرار انتقاله.

وأضاف: “أعتقد أن ليفربول في الوقت الذي اتخذت فيه قراري كان الاختيار الأنسب، كما أن الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منذ انضمامي الفريق في الستة شهور الأولى كان شيئا رائعا ودفعني للتطور أكثر”.

وأكد فان دايك: “أحب الفوز وأكره الخسارة، لذلك عندما نخسر أو يُسجل هدف في مرمانا ونكون فائزين، وقتها أظل غاضبا في البداية، هذا شيء في داخلي وأريد أن أقدم أفضل ما لدي لأساعد الفريق والحصول على أفضل أداء”.

وتابع قائلا: “إن المدير الفني يطلب الكثير مني، وكل ذلك ساعدني أن أكون اللاعب الذي أنا عليه اليوم، هناك الكثير من العمل التكتيكي الذي نقوم به عندما نضغط بشكل عالي على المنافس، فيكون علينا التعامل مع الكثير من المساحات”، حسبما نقلت صحيفة “ميترو” البريطانية.

جدير بالذكر أن فان دايك، الذي يبلغ 28 عاما، كان قد حصل على المركز الثاني في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام بعد ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بسبع نقاط.