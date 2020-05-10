رئيس ليون يكشف “الموعد المؤكد” لعودة دوري الأبطال

يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» بشكل جدي، للتوصل إلى موعد مناسب لاستئناف دوري أبطال أوروبا، بينما يشير رئيس أحد الأندية المنافسة إلى أن موعدا محددا قد تم اختياره لاستكمال البطولة الأكبر في أوروبا.

وقال رئيس ليون الفرنسي، جان ميشيل أولاس، الذي تربطه علاقة قوية بالمسؤولين في الويفا، إن فريقه سيخوض مباراة الإياب من دور الـ16، أمام يوفنتوس، يوم 7 أغسطس المقبل.

وأخبر أولاس محطة “أر تي إل”: “مباراتنا أمام يوفنتوس ستقام يوم 7 أغسطس، بشكل مؤكد، وستقام في تورينو من دون حضور الجمهور”.

ويذكر أن أولاس قدم اعتراضا رسميا لرابطة الدوري الفرنسي، بعد قرار إنهاء الدوري ومنح اللقب لباريس سان جرمان، مشيرا إلى أن عدم استكمال الدوري سيؤثر على استعداد فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أولاس: “لو لم تنجح محاولاتنا القانونية باستئناف الدوري الفرنسي، سنشهد “مذبحة” كروية من الفرق الأوروبية لليون وباريس سان جرمان في دوري الأبطال، لأنهم «الفرق غير الفرنسية» كانوا مستعدين للعب”.

ووفقا لتصريحات أولاس، فأن موعد مباراة القمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، سيكون في نفس اليوم، 7 أغسطس، وذلك لأن المواجهة وضعت في نفس موعد مباراة ليون ويوفنتوس في الذهاب.

وتبقى في دوري الأبطال 4 مباريات عالقة بدور الـ16، ليتحدد بعدها الـ8 المتبقين لخوض ربع النهائي.

ويذكر أن ليون نجح بالانتصار على يوفنتوس بنتيجة 1-0 في فرنسا، قبل تعليق البطولة، ويتعين عليه التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة 1-2، للتأهل من أرض يوفنتوس.

أما ريال مدريد فسيتعين عليه تحقيق الانتصار من أرض مانشستر سيتي، وذلك بعد هزيمة “الملكي” على أرضه بنتيجة 1-2، قبل توقف البطولة.

وقال رئيس ليون الفرنسي، جان ميشيل أولاس، الذي تربطه علاقة قوية بالمسؤولين في الويفا، إن فريقه سيخوض مباراة الإياب من دور الـ16، أمام يوفنتوس، يوم 7 أغسطس المقبل.

وأخبر أولاس محطة “أر تي إل”: “مباراتنا أمام يوفنتوس ستقام يوم 7 أغسطس، بشكل مؤكد، وستقام في تورينو من دون حضور الجمهور”.

ويذكر أن أولاس قدم اعتراضا رسميا لرابطة الدوري الفرنسي، بعد قرار إنهاء الدوري ومنح اللقب لباريس سان جرمان، مشيرا إلى أن عدم استكمال الدوري سيؤثر على استعداد فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أولاس: “لو لم تنجح محاولاتنا القانونية باستئناف الدوري الفرنسي، سنشهد “مذبحة” كروية من الفرق الأوروبية لليون وباريس سان جرمان في دوري الأبطال، لأنهم «الفرق غير الفرنسية» كانوا مستعدين للعب”.

ووفقا لتصريحات أولاس، فأن موعد مباراة القمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، سيكون في نفس اليوم، 7 أغسطس، وذلك لأن المواجهة وضعت في نفس موعد مباراة ليون ويوفنتوس في الذهاب.

وتبقى في دوري الأبطال 4 مباريات عالقة بدور الـ16، ليتحدد بعدها الـ8 المتبقين لخوض ربع النهائي.

ويذكر أن ليون نجح بالانتصار على يوفنتوس بنتيجة 1-0 في فرنسا، قبل تعليق البطولة، ويتعين عليه التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة 1-2، للتأهل من أرض يوفنتوس.

أما ريال مدريد فسيتعين عليه تحقيق الانتصار من أرض مانشستر سيتي، وذلك بعد هزيمة “الملكي” على أرضه بنتيجة 1-2، قبل توقف البطولة.