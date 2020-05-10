تركي آل الشيخ: كرة القدم تعاني بسبب كورونا.. ويستثني ناديا

اعتبر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الأحد، أن أزمة كورونا ستؤثر بشدة على عالم كرة القدم حتى بعد زوالها.

وقال مالك نادي ألميريا الإسباني في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك”: “أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد كورونا، الكثير من الأندية في العالم ستعاني وأسعار اللاعبين ستقل والرعايات ستقل ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني أيضا”.

وأضاف “أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم، سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 للأسف”.

وختم المنشور: “هذا الكلام لا يشمل نادي ألميريا إن شاء الله”.

وفي وقت سابق، أعلن آل الشيخ أنه لن يخفض رواتب اللاعبين والموظفين في النادي الإسباني، الذي يملكه في ظل الأزمة الراهنة التي تسبب بها تفشي وباء “كوفيد-19”.

ويأتي ذلك ضمن الظرف المادية الصعبة التي يمر بها أغلب الأندية بسبب إيقاف النشاطات الكروية، حيث لجأت أغلبها لخفض رواتب لاعبيها أهمها في إسبانيا أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقال مالك نادي ألميريا الإسباني في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك”: “أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد كورونا، الكثير من الأندية في العالم ستعاني وأسعار اللاعبين ستقل والرعايات ستقل ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني أيضا”.

وأضاف “أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم، سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 للأسف”.

وختم المنشور: “هذا الكلام لا يشمل نادي ألميريا إن شاء الله”.

وفي وقت سابق، أعلن آل الشيخ أنه لن يخفض رواتب اللاعبين والموظفين في النادي الإسباني، الذي يملكه في ظل الأزمة الراهنة التي تسبب بها تفشي وباء “كوفيد-19”.

ويأتي ذلك ضمن الظرف المادية الصعبة التي يمر بها أغلب الأندية بسبب إيقاف النشاطات الكروية، حيث لجأت أغلبها لخفض رواتب لاعبيها أهمها في إسبانيا أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.