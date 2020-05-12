مهما كان القرار.. ليفربول على أعتاب “التتويج الحلم”

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في أحد أهم قراراته منذ تفشي فيروس كورونا، وإيقاف النشاط الكروي، وجوب حسم ترتيب موسم 2019-2020 وفق قواعد رياضة، واستبعاد إمكانية إعلان “بطلان الموسم”.

ووفقا لم نشره موقع “سكاي نيوز”، فقد تم إعلام أندية الدوري الممتاز بأنه، وبغض النظر عن الطريقة التي ستصوت بها بشأن استكمال الموسم أو إلغائه، سيتم تحديد بطل “البريميرليغ” وهوية الأندية الصاعدة والهابطة.

ويعني ذلك أن المتصدر ليفربول بات في حكم المؤكد أن يتوج بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا، رغم أنه لا يزال من غير المؤكد، حتى الآن، إذا ما كان سيتم استكمال الموسم، أو الاكتفاء بالمباريات التي أقيمت حتى قبل توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم استبعاد فكرة “إبطال الموسم” خلال اجتماع عن بعد أجراه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع المسؤولين التنفيذيين بأندية البريميرليغ، الاثنين.

وعلمت “سكاي نيوز” أن رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غريغ كلارك، أكد أن الموسم سيتم “حسمه” سواء عبر حساب متوسط عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق، أو عبر استكمال المباريات المتبقية.

وبما أن ليفربول يبتعد بفارق شاسع في صدارة جدول ترتيب البريميرليغ، إذ جمع 82 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، فقد بات إعلان تتويجه باللقب أمرا شبه مؤكد، سواء بحساب متوسط النقاط، أو إذا تم استئناف المباريات.

وفتحت الحكومة البريطانية، الاثنين، الباب امام معاودة المنافسات الرياضية من دون جمهور، اعتبارا من مطلع يونيو.

ونشرت الحكومة الإرشادات التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الاغلاق التام، وتضمنت الخطوة الثانية من العملية “السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي”.

ولن يُسمح بإقامة الأحداث، إلا إذا تم إحراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس، من الآن وحتى ذلك الحين، بحسب رويترز.

ويبدو أنه سيكون على المشجعين في المملكة المتحدة الانتظار كثيرا قبل العودة لحضور المباريات، رغم أن التوجيهات لفتت إلى أنه “لا عودة إلى الرياضة امام الجماهير إلا في وقت لاحق بحسب انخفاض أعداد الإصابات”.

ووفقا لم نشره موقع “سكاي نيوز”، فقد تم إعلام أندية الدوري الممتاز بأنه، وبغض النظر عن الطريقة التي ستصوت بها بشأن استكمال الموسم أو إلغائه، سيتم تحديد بطل “البريميرليغ” وهوية الأندية الصاعدة والهابطة.

ويعني ذلك أن المتصدر ليفربول بات في حكم المؤكد أن يتوج بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا، رغم أنه لا يزال من غير المؤكد، حتى الآن، إذا ما كان سيتم استكمال الموسم، أو الاكتفاء بالمباريات التي أقيمت حتى قبل توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم استبعاد فكرة “إبطال الموسم” خلال اجتماع عن بعد أجراه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع المسؤولين التنفيذيين بأندية البريميرليغ، الاثنين.

وعلمت “سكاي نيوز” أن رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غريغ كلارك، أكد أن الموسم سيتم “حسمه” سواء عبر حساب متوسط عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق، أو عبر استكمال المباريات المتبقية.

وبما أن ليفربول يبتعد بفارق شاسع في صدارة جدول ترتيب البريميرليغ، إذ جمع 82 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، فقد بات إعلان تتويجه باللقب أمرا شبه مؤكد، سواء بحساب متوسط النقاط، أو إذا تم استئناف المباريات.

وفتحت الحكومة البريطانية، الاثنين، الباب امام معاودة المنافسات الرياضية من دون جمهور، اعتبارا من مطلع يونيو.

ونشرت الحكومة الإرشادات التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الاغلاق التام، وتضمنت الخطوة الثانية من العملية “السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي”.

ولن يُسمح بإقامة الأحداث، إلا إذا تم إحراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس، من الآن وحتى ذلك الحين، بحسب رويترز.

ويبدو أنه سيكون على المشجعين في المملكة المتحدة الانتظار كثيرا قبل العودة لحضور المباريات، رغم أن التوجيهات لفتت إلى أنه “لا عودة إلى الرياضة امام الجماهير إلا في وقت لاحق بحسب انخفاض أعداد الإصابات”.