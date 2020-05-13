هجوم “مرعب” على نجم المنتخب الإنجليزي في منزله

نجا نجم وسط توتنهام والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم ديلي آلي من إصابات خطيرة، بعد دخوله في شجار مع لصين اقتحما منزله بقوة السكاكين في لندن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن ديلي آلي كان معزولا في منزله مع شقيقه وصديقتيهما وصديق مقرب، استعدادا لاستئناف التدريبات بعد توقف منذ مارس، بسبب فيروس كورونا المستجد.

واقتحم رجلان المنزل بعد منتصف الليل، ودخلا في مشاجرة مع لاعب منتخب إنجلترا، قبل أن يلوذا بالفرار وفي حوزتهما مسروقات من المجوهرات والساعات، من دون أن يتم القبض عليهما حتى مساء الأربعاء.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن آلي والآخرين كانوا في وضع نفسي سيء بعد الذي مروا به، لكنهم لم يصابوا بأذى، ناقلة عن متحدث باسم الشرطة قوله “تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة 00:35 من يوم الأربعاء 13 مايو بعد الإبلاغ عن تعرض عنوان سكني في بارنيت للسرقة”.

وتابع “دخل رجلان إلى العقار وسرقا موجودات من المجوهرات، بما في ذلك ساعات، قبل أن يلوذا بالفرار”، كاشفا أن “أحد المقيمين في العقار، يبلغ من العمر 20 عاما، أصيب بجروح طفيفة في الوجه بعد الاعتداء عليه. لم يكن بحاجة الى علاج في المستشفى”.

ومن المقرر أن يعاود آلي التمرينات مع توتنهام الأسبوع المقبل قبل الموعد المقترح لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” في يونيو.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن ديلي آلي كان معزولا في منزله مع شقيقه وصديقتيهما وصديق مقرب، استعدادا لاستئناف التدريبات بعد توقف منذ مارس، بسبب فيروس كورونا المستجد.

واقتحم رجلان المنزل بعد منتصف الليل، ودخلا في مشاجرة مع لاعب منتخب إنجلترا، قبل أن يلوذا بالفرار وفي حوزتهما مسروقات من المجوهرات والساعات، من دون أن يتم القبض عليهما حتى مساء الأربعاء.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن آلي والآخرين كانوا في وضع نفسي سيء بعد الذي مروا به، لكنهم لم يصابوا بأذى، ناقلة عن متحدث باسم الشرطة قوله “تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة 00:35 من يوم الأربعاء 13 مايو بعد الإبلاغ عن تعرض عنوان سكني في بارنيت للسرقة”.

وتابع “دخل رجلان إلى العقار وسرقا موجودات من المجوهرات، بما في ذلك ساعات، قبل أن يلوذا بالفرار”، كاشفا أن “أحد المقيمين في العقار، يبلغ من العمر 20 عاما، أصيب بجروح طفيفة في الوجه بعد الاعتداء عليه. لم يكن بحاجة الى علاج في المستشفى”.

ومن المقرر أن يعاود آلي التمرينات مع توتنهام الأسبوع المقبل قبل الموعد المقترح لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” في يونيو.