أياكس يودع نجمه حكيم زياش بجائزة الأفضل وفيلم تسجيلي

ودع نادي أياكس الهولندي نجمه المغربي حكيم زياش بأفضل طريقة ممكنة بعد أن تأكدت نهاية الموسم الكروي الهولندي، بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وحصل اللاعب المغربي، الذي انتقل إلى نادي تشلسي الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في أياكس أمستردام عن الموسم الحالي 2019 -2020، وهي الجائزة التي يحصل عليها للمرة الثالثة، مسجلا 9 أهداف و18 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، قبل إنهاء الموسم الكروي الحالي.

وكان حكيم زياش البالغ من العمر 27 عاما، خلال مسيرته مع أياكس، لعب 165 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 48 هدفا، وصنع 82 هدفا.

ولم يكتف أياكس بذلك، بل كشف عن فيلم تسجيلي عن اللاعب زياش، تحدث فيه عن أفضل أوقاته مع النادي الهولندي، كما تضمن لقطات مميزة للنجم المغربي خلال المباريات التي لعبها مع الفريق بحسب ما ذكر موقع صحيفة “آس” الإسبانية.

يشار إلى أن نادي تشلسي كان قد أكمل صفقة انتقال زياش في أواخر فبراير الماضي، بعد أن وقع عقدا لمدة 5 سنوات مقابل 33.3 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يتواصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع زملائه الجدد في الفريق في الأول من يوليو المقبل.

وعرض الفيلم التسجيلي في سينما توشينسكي وسط العاصمة الهولندية، بحضور زياش، حيث شاهد الأحداث البارزة من سنواته الأربع في الفريق جنبا إلى جنب مع رسائل من زملائه في الماضي والحاضر، بحسب ما ذكر موقع نادي تشلسي الإنجليزي.

وقال زياش “إنه غريب بعض الشيء.. أنت تعلم أن كل شيء ينتهي، لكنها طريقة غريبة لإغلاق هذا الفصل. أنا سعيد لاتخاذ الخطوة التالية، لكنك لا تريد إنهاءها بهذه الطريقة. يبدو الأمر كما لو أنك لم تنجح في الامتحانات، هكذا تشعر. أنت عاجز. لا يبدو أن الموسم انتهى بنجاح”.

وحصل اللاعب المغربي، الذي انتقل إلى نادي تشلسي الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في أياكس أمستردام عن الموسم الحالي 2019 -2020، وهي الجائزة التي يحصل عليها للمرة الثالثة، مسجلا 9 أهداف و18 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، قبل إنهاء الموسم الكروي الحالي.

وكان حكيم زياش البالغ من العمر 27 عاما، خلال مسيرته مع أياكس، لعب 165 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 48 هدفا، وصنع 82 هدفا.

ولم يكتف أياكس بذلك، بل كشف عن فيلم تسجيلي عن اللاعب زياش، تحدث فيه عن أفضل أوقاته مع النادي الهولندي، كما تضمن لقطات مميزة للنجم المغربي خلال المباريات التي لعبها مع الفريق بحسب ما ذكر موقع صحيفة “آس” الإسبانية.

يشار إلى أن نادي تشلسي كان قد أكمل صفقة انتقال زياش في أواخر فبراير الماضي، بعد أن وقع عقدا لمدة 5 سنوات مقابل 33.3 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يتواصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع زملائه الجدد في الفريق في الأول من يوليو المقبل.

وعرض الفيلم التسجيلي في سينما توشينسكي وسط العاصمة الهولندية، بحضور زياش، حيث شاهد الأحداث البارزة من سنواته الأربع في الفريق جنبا إلى جنب مع رسائل من زملائه في الماضي والحاضر، بحسب ما ذكر موقع نادي تشلسي الإنجليزي.

وقال زياش “إنه غريب بعض الشيء.. أنت تعلم أن كل شيء ينتهي، لكنها طريقة غريبة لإغلاق هذا الفصل. أنا سعيد لاتخاذ الخطوة التالية، لكنك لا تريد إنهاءها بهذه الطريقة. يبدو الأمر كما لو أنك لم تنجح في الامتحانات، هكذا تشعر. أنت عاجز. لا يبدو أن الموسم انتهى بنجاح”.