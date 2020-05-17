“عليه أن ينتقد نفسه”.. شهادة “جارحة” بحق أوزيل

بعد نحو 6 أشهر من إقالته ورحيله عن أرسنال، وجه المدير الفني السابق للفريق الإنجليزي أوناي إيمري انتقادات لنجم المدفعجية مسعود أوزيل، مشيرا إلى “جوانب سلبية” في شخصيته.

وقال إيمري في تصريحات لصحيفة “غارديان” البريطانية عن علاقته المتوترة باللاعب الألماني خلال تواجدهما في أرسنال: “تحدثت كثيرا مع أوزيل. يجب أن ينتقد نفسه أيضا، وأن يحلل موقفه والتزامه”.

وتابع: “حاولت بكل قوتي مساعدة أوزيل. طوال مسيرتي. وصل اللاعبون الموهوبون معي إلى أفضل مستوى. كنت دائما إيجابيا وأريده أن يلعب وأن يكون مشاركا. في فترة ما قبل الموسم أخبرته أنني أريد المساعدة في استعادة أفضل أوزيل. كنت أرغب في مستوى عال من المشاركة والالتزام في غرفة تبديل الملابس. كنت أحترمه وأعتقد أنه يستطيع المساعدة”.

وأردف المدرب الإسباني: “كان يمكن أن يكون قائدا، لكن غرفة تبديل الملابس لم تكن تريده أن يكون. هذا ليس ما قررته، هذا ما قرره اللاعبون. القادة هم الذين يجب عليهم الاستمرار في الدفاع عن النادي والمدرب وزملائهم”.

ومن جهة أخرى، أعرب إيمري عن عدم رضاه على انتقال نيكولا بيبي إلى أرسنال، مشيرا إلى انه كان يريد الحصول على خدمات ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس حينها.

وأضاف المدرب:”قلت لهم هذا هو اللاعب الذي أريده لأني أعرفه جيدا”.

وتابع: “قابلت مهاجم كريستال بالاس ويلفرد زاها الذي كان يرغب في الانتقال لأرسنال لكن الإدارة رأت أن مهاجم نادي ليل الفرنسي نيكولا بيبي هو تعاقد للمستقبل، وأتفقت معهم في الرأي لكنني كنت أرغب في الفوز، واعتقدت أن زاها سيساهم في ذلك، وفي النهاية لم ينضم إلى فريقنا”.

وأردف إيمري الذي لا يعمل حاليا: “أعلم أن الصفقة كانت باهظة الثمن وكان كريستال بالاس يعارض بيعه من الأساس، وكانت هناك سلسلة من القرارات التي سببت تداعيات”.

وقال إيمري في تصريحات لصحيفة “غارديان” البريطانية عن علاقته المتوترة باللاعب الألماني خلال تواجدهما في أرسنال: “تحدثت كثيرا مع أوزيل. يجب أن ينتقد نفسه أيضا، وأن يحلل موقفه والتزامه”.

وتابع: “حاولت بكل قوتي مساعدة أوزيل. طوال مسيرتي. وصل اللاعبون الموهوبون معي إلى أفضل مستوى. كنت دائما إيجابيا وأريده أن يلعب وأن يكون مشاركا. في فترة ما قبل الموسم أخبرته أنني أريد المساعدة في استعادة أفضل أوزيل. كنت أرغب في مستوى عال من المشاركة والالتزام في غرفة تبديل الملابس. كنت أحترمه وأعتقد أنه يستطيع المساعدة”.

وأردف المدرب الإسباني: “كان يمكن أن يكون قائدا، لكن غرفة تبديل الملابس لم تكن تريده أن يكون. هذا ليس ما قررته، هذا ما قرره اللاعبون. القادة هم الذين يجب عليهم الاستمرار في الدفاع عن النادي والمدرب وزملائهم”.

ومن جهة أخرى، أعرب إيمري عن عدم رضاه على انتقال نيكولا بيبي إلى أرسنال، مشيرا إلى انه كان يريد الحصول على خدمات ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس حينها.

وأضاف المدرب:”قلت لهم هذا هو اللاعب الذي أريده لأني أعرفه جيدا”.

وتابع: “قابلت مهاجم كريستال بالاس ويلفرد زاها الذي كان يرغب في الانتقال لأرسنال لكن الإدارة رأت أن مهاجم نادي ليل الفرنسي نيكولا بيبي هو تعاقد للمستقبل، وأتفقت معهم في الرأي لكنني كنت أرغب في الفوز، واعتقدت أن زاها سيساهم في ذلك، وفي النهاية لم ينضم إلى فريقنا”.

وأردف إيمري الذي لا يعمل حاليا: “أعلم أن الصفقة كانت باهظة الثمن وكان كريستال بالاس يعارض بيعه من الأساس، وكانت هناك سلسلة من القرارات التي سببت تداعيات”.