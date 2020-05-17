“يويفا” يعلن موعد انتهاء البطولات الأوروبية

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ألكسندر تشيفرين، أن الاتحاد القاري للعبة الشعبية يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس المقبل، بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وكانت معظم بطولات الدوري في أوروبا قد توقفت في مارس الماضي، في ظل استمرار أزمة وباء “كوفيد-19″، لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري، لكن مباريات الدوري الألماني عادت للحياة من جديد، السبت، ويتوقع تشيفرين إكمال الموسم في 80 في المئة على الأقل من البطولات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية للـيويفا المواعيد. بوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس، إذا ظل كل شيء كما هو الآن”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: “أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم. البطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار، لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادت المشاركة في البطولات الأوروبية”.

يشار إلى أنه لم تستكمل بعد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الأوروبي.

وكانت معظم بطولات الدوري في أوروبا قد توقفت في مارس الماضي، في ظل استمرار أزمة وباء “كوفيد-19″، لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري، لكن مباريات الدوري الألماني عادت للحياة من جديد، السبت، ويتوقع تشيفرين إكمال الموسم في 80 في المئة على الأقل من البطولات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية للـيويفا المواعيد. بوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس، إذا ظل كل شيء كما هو الآن”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: “أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم. البطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار، لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادت المشاركة في البطولات الأوروبية”.

يشار إلى أنه لم تستكمل بعد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الأوروبي.